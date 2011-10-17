-İsraillilerin çoğu takası destekliyor KUDÜS (A.A) - 17.10.2011 - İsrail'de yapılan yeni bir araştırma, halkın çoğunun Hamas ile varılan tutuklu takası anlaşmasını desteklediğini ortaya çıkardı. Dahaf Enstitüsü tarafından yapılan ve Yediot Ahranot gazetesinde yayımlanan ankete katılanların yüzde 79'u tutuklu takasını desteklediğini söyledi. Dahaf'ın 500 kişiyle yaptığı ankete katılanların yüzde 14'ü ise anlaşmaya karşı olduğunu ifade etti. İsrail, Gazze Şeridi'ni kontrolü altında tutan Hamas'ın elindeki İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest bırakılması karşılığında 1027 Filistinli mahkumu serbest bırakmayı kabul etmişti. Gilad Şalit'in yarın Hamas tarafından serbest bırakılacağı açıklanmıştı.