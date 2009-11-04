'İsraillilerin başına bir şey gelsin istemem'

Rize Belediye Başkanı AK Parti’li Halil Bakırcı, kendisini ziyaret eden İsrail’in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy´ye Gazze’yi hatırlatıp, “Buraya gelen İsraillilerin başına birşey gelmesinden endişeliyiz” deyince görüşme 5 dakikada bitti.



Levy’nin, Gazze’ye yönelik saldırıları, roketlerle tahrik ve saldırı altında oldukları için kendilerini savunmaya çalıştıklarını söyleyerek açıklaması üzerine Halil Bakırcı, “Rize halkı da kendini savunurdu ama çocukları katlederek değil” dedi ve İstanbul’daki Yahudi cemaatinde, kişisel dostları olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ancak İsrail’in bu yayılmacı ve işgalci politikası var olduğu sürece, Türk halkının İsrail’e bakışı çok değişmez. İsrail’in dünyaya ve komşularına bakışını değiştirmesi gerekeceği kanaatindeyim. Yerel yönetici olarak İsrail’in Gazze’ye yönelik tutumlarından dolayı buradaki gezginlerin başına istemediğimiz bir hadise gelmesinden endişe duyuyoruz ve bu konuda azami özen gösteriyoruz. İsrail’in Mısır’la, Ürdün’le yaptığı anlaşmalar savaşla yapılan anlaşmadır. Bu bölgeye gelen İsraillilerden bizim memnuniyetimiz vardır. Sadece geldiklerinde biraz daha yerleşim merkezlerine uğrayarak, gözükerek gelmeleri daha iyi olur kanaatindeyim.” Bu sözleri tercümanın aktarmasından sonra Büyükelçi Gaby Levy bir süre sessiz kaldı. Ardından basına kapatılan görüşme 5 dakika sonra sona erdi.