‘İsrailliler’i kurtarın yoksa bedeli ağır olur’

T24 - Mısır’daki elçilik baskınında içeride mahsur kalan 6 İsrailli’yi kurtarmak için perde arkasında yaşananlar açığa çıktı. ABD’nin, Netanyahu’nun telefonlarına çıkmayan Mısır liderini tehdit ettiği, İsrailliler’in kefiye giydirilerek kaçırıldığı anlaşıldı.



Beş Mısır askerinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısı sonrası Netanyahu hükümetinden beklenen “özür” açıklamasının gelmemesi nedeniyle isyan eden Mısırlılar cuma günü İsrail elçiliği önündeki güvenlik duvarını yıkarak binaya girmiş ve İsrail elçisini ülkeden kaçmaya zorlamıştı.



13 saat süren elçilik baskınının detayları dün açığa çıkmaya başladı. İsrail basınında yer alan bilgilere göre elçilik binasında mahsur kalan 6 İsrailli güvenlik görevlisinin kurtarılması için İsrail tüm kartlarını oynadı.



Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Barak, defalarca Mısır lideri Tantavi’ye ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.



Vatan gazetesinin haberine göre; Netanyahu, ABD Başkanı Obama’yı aradı. Ondan Tantavi üzerindeki etkisini kullanmasını istedi. Ancak Tantavi 2 saat boyunca Obama’nın telefonlarına da çıkmadı. Bu sırada 6 kişilik güvenlik ekibinin lideri Yonathan, Netanyahu ile telefonda yaptığı görüşmede, “Bize bir şey olursa ailelerimize durumu telefonla değil yüz yüze bildirin” dedi.



Netanyahu ise, “Dayanın sizi kurtaracağız” diye yanıt verdi.

Hemen emir verdi



İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman’ın ifadesine göre Tantavi sonunda telefona çıktığında 30 kadar Mısırlı, İsrailli korumaların içine saklandıkları “panik odası”na girmek üzereydi ve İsrailli güvenlik yetkilileri korumaların sadece 20 dakikaları kaldığını düşünüyordu.



ABD Savunma Bakanı Panetta hattın diğer ucundaki Tantavi’ye çok sert bir ültimatom verdi. “Askerlerinizi gönderip o İsrailliler’i kurtarmazsanız bunun çok ağır bir bedeli olacak” dedi.



Mısır lideri hemen komandolarına operasyon emri verdi. Komandolar Mısırlılar’ı etkisiz hale getirdikten sonra İsrailliler’i başlarına kefiye üzerlerine şalvar giydirerek elçilik binasından dikkat çekmeden çıkardı.

Operasyonu böyle izlediler



Operasyon, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın bodrumunda yer alan “Durum Odası”ndan (Situation Room) izlendi. Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Lieberman ve Şin Bet iç istihbarat birimi başkanı operasyonu birlikte takip etti. İsrail Başbakanlığı tarafından yayınlanan fotoğraf, Pakistan’da düzenlenen Bin Ladin operasyonu sırasında Beyaz Saray tarafından yayınlanan kareyi andırdı.