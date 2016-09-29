İsrailliler Peres'e veda ediyor

Geçirdiği felcin ardından dün 93 yaşında vefat eden İsrail eski cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenaze töreni dünya liderlerinin buluşmasına sahne olacak. Törene ABD Başkanı Barack Obama, ABD eski başkanı Bill Clinton, eski dışişleri bakanı ve başkan adayı Hillary Clinton, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Filistin Özerk Yönetimi lideri Mahmut Abbas'ın katılması bekleniyor.

Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mahmut Abbas'ın törene katılmak için yaptığı resmi başvuruyu onayladığını yazdı. İsrail televizyonu Peres ailesinin Mahmud Abbas'ı kişisel olarak cenaze törenine davet ettiğini duyurmuştu. Mahmut Abbas 2010 yılı eylül ayından bu yana ilk kez İsrail'i ziyaret etmiş olacak.

Medyada yer alan haberlere göre törende Türkiye'yi ise BM Daimi Temsilciliği'ne atanan dışişleri eski müsteşarı Feridun Sinirlioğlu temsil edecek. Sinirlioğlu İsrail ile Türkiye arasında Mavi Marmara gerginliğinin sona ermesi konusunda sergilediği çabaları ile tanınıyor.

Şimon Peres'in cenaze törenine katılması beklenen diğer önemli isimlerse BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Papa Françesko'yu temsilen Vatikan'ın İsrail Büyükelçisi, Başpiskopos Antonio Franco.

Nobel Barış Ödülü sahibi Şimon Peres düzenlenecek törenin ardından Herzlberg Ulusal Mezarlığı'na, 1995 yılında öldürülen Başbakan İtzak Rabin'ın mezarının yanına defnedilecek.

İsrail polisinden yoğun güvenlik önlemi

İsrail polisi cenaze töreni nedeniyle güvenlik önlemlerini had safhaya çıkardı. Parlamento binası ile mezarlık arasındaki çok sayıda cadde cuma günü trafiğe kapatılıyor. Yetkililer geçici olarak havaalanı ile Kudüs arasındaki otobanın da kapatılacağını duyurdu. Törende güvenliği 7 bin polis, sınır polisi ve gönüllü güvenlik görevlisi sağlayacak. İsrailli yetkililer cenaze töreni nedeniyle 60 özel uçağın ülkeye iniş yapmasının ve törene toplam 95 bin kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı.

Peres için tören

İsrail eski cumhurbaşkanı Şimon Peres için bugün Kudüs'te İsrail Parlamentosu (Knesset) önünde bir tören düzenlendi. İsrail bayrağına sarılı tabutu bina önünde katafalka konuldu. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Nivlin ile Başbakan Benyamin Netanyahu katafalka çelenk bıraktı. Törene on binlerce İsrailli de katıldı.

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KNA/AFP/dpa, HT/BK