'İsrailliler İran’ı 100 adet F-16 jetiyle vuracak'

Ortadoğu’nun geleceği İsrail, ABD ve İran liderlerinin elinde



Senaryo hazır

Suudiler yardım edecek





Kuzey Irak’ta operasyon

ABD’yi bekleyecekler

İsrail’in nükleer silah geliştirdiğinden korktuğu İran’a müdahele ihtimali ilk kez tüm detaylarıyla gözler önüne serildi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre:ABD’nin en saygın dergilerinden The Atlantic’in eylül sayısının kapağına taşınan haberde Jeffrey Goldberg, İsrail’de ve ABD’de 40’tan fazla yetkiliyle görüştü. Her biri iktidarda, orduda ya da muhalefette karar verici konumda olan bu kişilerle İsrail-İran ilişkilerini konuşan Goldberg, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi’ye kadar herkesin görüşünü aldı.Muhabir, hepsine aynı soruyu sordu: “İsrail’in önümüzdeki bir yıl içinde İran’a saldırma olasılığı nedir?” Goldberg’ün konuştuğu isimlerin neredeyse tamamı aynı yanıtı verdi: “Yüzde 50’den fazla!”Jeffrey Goldberg’ün hem İsrail’de hem ABD’de görüştüğü isimlerin anlattıkları, İran’a yapılacak olası bir saldırının son noktasına kadar planladığını gösteriyor. Farklı kaynakların anlattıklarından ortaya çıkan senaryo şöyle:Önümüzdeki 12 ay içinde bir gün İsrail Ulusul Güvenlik Danışmanı Uzi Arad ve Savunma Bakanı Ehud Barak aynı anda Washington’daki meslektaşlarını arayarak operasyona başladıklarını haber verecek. İsrail’den havalanan 100 kadar F-15 ve F-16 tipi savaş uçağı Türkiye sınırına girmeden, büyük ihtimalle Suudi Arabistan üzerinden İran’a gidecek. İsrail’in halen görüşme halinde olduğu ve gizliden gizliye İsrail’le işbirliği anlaşmaları yaptığı düşünülen Suudi Arabistan bu sırada radarlarını kapatacak.Uçaklar Irak hava sahasını da kullanacak. İddiaya göre, böyle bir olasılıktan şimdiden haberdar edilen Amerikalılar Pentagon’dan, “İsrail uçakları sınıra girerse vurmayın” talimatı aldı. Uçakların İran’a girmesi de sorunsuz olacak. Üst düzey bir İsrailli yetkili, “İran’ın radarlarını etkisiz hale getirmeyi biliyoruz” dedi.İran’a giren uçakların nükleer tesisleri bombalayarak yok etmeleri için tek bir şansları olacak. Zira İran’ın durumdan haberdar olur olmaz Lübnan’daki Hizbullah’a İsrail’i vurmasını söyleyeceği düşünülüyor. Bu durumda uçakların bir an önce İsrail’e dönmesi ve savunmaya geçmesi gerekiyor. Ancak eğer nükleer tesisler tamamen yok olmadıysa Kuzey Irak’tan çıkacak komandoların işi bitirmesi planlanıyor. Tüm bunlar gerçekleştiğinde ya İran saldırmaya cesaret edemeyecek, ya da Ortadoğu’da çağın en büyük savaşlarından biri patlak verecek.Elbette bu senaryo tartışma yaratmıyor değil. İsrail kulislerinde ABD’yi saldırıya ikna etmenin çok daha akıllıca olacağını söyleyenlerin sesi yüksek çıkıyor. Ancak halen Irak ve Afganistan’daki savaşlarla uğraşan Obama’nın tüm lobi faaliyetlerine rağmen Ortadoğu’da yeni bir savaşa girme ihtimali düşük gözüküyor. İsrail yönetimi, tüm bunlarla ilgili ABD’ye yalan söylememe kararı da aldı. Yani eğer Barack Obama İsrail harekete geçmeden önce arayıp Netanyahu’ya, “Planları durdurun” derse İsrail durmak zorunda kalacak.