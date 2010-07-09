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Dünya

'İsrailliler Hüseyin'den şüpheleniyor'

İsrail televizyonuna konuşan ABD Başkanı Obama, göbek adı 'Hüseyin'in İsraillilerde şüphe yarattığını söyledi.

09 Temmuz 2010 03:00

T24- İsrail televizyonuna konuşan ABD Başkanı Barack Obama, “göbek adının Hüseyin olması nedeniyle İsrail halkının kendisiyle ilgili şüpheleri bulunduğunu” kabul etti.

Amerikan Başkanı Barack Obama, İsrail'in Kanal 2 televizyonuna verdiği demeçte, İsrail'e sıcak mesajlar gönderdi.


Barack Obama, zaman zaman eleştirise de bugüne kadar İsrail'e en fazla güvenlik yardımı yapan başkan olduğunun altını çizdi.


ABD Başkanı Obama, İsraillilerin kendisiyle ilgili şüphelerini de gidermeye çalıştı.


‘DÜŞMANIMIN DOSTU DÜŞMANIMDIR’ ANLAYIŞI


Barack Obama, şunları söyledi: “Bu şüphe sadece göbek adımın Hüseyin olmasından kaynaklanıyor olabilir. Aynı zamanda Müslüman toplumuna ulaşma çabalarım da şüphelere yol açabilir. Çünkü özellikle Ortadoğu'da şöyle bir inanış var; ‘Düşmanımın dostu düşmanımdır’. Aslında benim Müslüman toplumuna ulaşma çabamın tam olarak nedeni Müslüman dünyasının İsrail ve batıya karşı oluşturduğu düşmanlık ve tehlikeleri azaltmak.”


‘İRAN SÜRPRİZİ OLMAZ’


Amerikan Başkanı, İsrail'in tek başına İran'a saldırarak süpriz yapmayacağına inandığını da söyledi.

Obama “Bence İsrail ve ABD arasında ilişkiler birbirimize süpriz yapmaya çalışmayacak kadar güçlü. Ortak endişerle ortaklaşa mücadele ediyoruz. Bu tutuma Başbakan Netanyahu'nun da bağlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.


‘BU HAYATA ALIŞAMAM’


ABD Başkanı Obama, başkan olduktan sonra en çok tanınmadan yürüyüşlere çıkmayı özlediğini de anlattı.


Barack Obama, “Yürüyüşlere çıkmayı çok özledim. Kimse sizi tanımadan etrafta dolaşmak, parkta bir bankta oturmak, gizli servis peşinizde olmadan, üzerinizde helikopterler uçmadan çocuklarınızı dondurma yedirmeye götürmek çok değerliymiş. Bu yaşama hiç alışamayacağım” diye konuştu.

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