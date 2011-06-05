İsrailliler Filistin'in bağımsızlığı için yürüdü

T24 - Tel Aviv'de binlerce kişi 1967 sınırlarıyla, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine destek için yürüdü. Yürüyüşe katılanların temel sloganı "Filistin devletine Netanyahu hayır; biz evet diyoruz" oldu.

Tel Aviv'in tam merkezindeki Rabin meydanından akşam saatlerinde başlayan ve ana caddelerden geçerek devam eden yürüyüşe İsrail muhalefetinden İşçi partisi, Meretz, Hadaş partileri yanı sıra İsrail-Filistin barışına destek veren sol örgütler Şalom Ahşav (Şimdi Barış) başta olmak üzere Guş Şalom, Ulusal Sol, Barış için sivil toplum örgütleri ve diğer bazı örgüt ve kuruluşlar katıldı. Yürüyüşte Meretz partisi milletvekillerinden Zahava Gal-On, eski Meretz başkanı Haim Oron ve Hadaş partisinden Dov Kenin de yer aldılar.

Ellerinde Filistin ve İsrail bayrakları olduğu halde yürüyüşe katılanlar "sık sık "İşgale hayır", "barışa evet" sloganları attı; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Filistin devletini tanımaya çağırırken, bunun İsrail için de hayati olduğunu dile getirdi

Yüzlerce kişinin üzerinde sadece "67" yazılı pankartlar taşıyarak 1967 sınırlarına destek verdiği yürüyüşte, ABD Başkanı Barack Obama'nın, üzerinde "Evet yapabiliriz" yazılı dev resimleri de göze çarptı.

İsrail vatandaşı Arap gençlerinin trampet ve davullar çalarak eşlik ettiği gösteride, aralarında kadınların da yer aldığı çok sayıda İsrailli Arap da yer aldı.

Ynet haber sitesi, yürüyüşe katılanların tahmini rakamını 20 bin olarak verirken, yürüyüşe kimi yaşlılar tekerlekli araçlarıyla, kimi bebekleri, kimi de köpekleriyle birlikte gelip destek verdi. Hayfa'dan gelen 80 yaşındaki Yenina Altman ise "Bütün ailem Soykırım sırasında yok olduktan sonra Polonya'dan buraya geldim. Ben de bir gettoda ve toplama kampında yaşadım. Ülkemin Filistinliler'e hoşgörü ve saygı göstermesini; onlara, bizim de bir zamanlar arzu ettiğimiz gibi, bağımsız bir devlet kurma hakkını tanımasını istiyorum" dedi.

Göstericilerin son durağı olan Tel Aviv Sanat Müzesi önünde bir konuşma yapan oyun yazarı Yehuşua Sobol, "Netanyahu, 1967 sınırlarına hayır dediğinde, barış için de hayır demiş oluyor. Bundan sonra meydana gelecek bir savaşın bedelini ödeyecek olanlar, ABD Kongresi'nin üyeleri de olmayacak" sözleriyle, İsrail Başbakanı'nın, Washington'daki son ziyareti sırasında, 1967 sınırlarını kabul etmeyen açıklamasını eleştirdi.

Polisin bir çok yolu kapayıp, geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüş sırasında, küçük bir grup sağ eylemci de ellerinde İsrail bayraklarıyla yürüyüşe katılanları protesto etti. Ancak, polisin taraflar arasında barikat kurması nedeniyle herhangi bir olay meydana gelmedi.



