İsrailliler Doğu Kudüs'te yıkıma başladı

T24- İsrailli yetkililer, Doğu Kudüs’te 6 binayı yıktı. Binalardan üçünün Filistinli ailelere ait olduğu belirtildi. Böylece, Amerika’nın baskısıyla alınmış olan, Filistinliler’e ait evlerin yıkımını durdurma kararı sona ermiş oldu.



Kudüs’teki yetkililer yıkılan evlerin boş ve ruhsatsız olduğunu söyledi.



Filistinliler bu açıklamayı yalanlayarak Doğu Kudüs’te ruhsatlı ev inşa etmelerine izin verilmediği için evlerini ruhsatsız inşa etmeye zorlandıklarını söylüyor. Filistinliler evlerin, İsrail’in Doğu Kudüs’ü tümüyle ele geçirmek için yıkıldığını söylüyor. Filistinliler Doğu Kudüs’ü kuracakları devletin başkenti yapmaya hazırlanıyor.



Sekiz ay sonra ilk kez gerçekleşen yıkımlar, uluslar arası toplumun tepkisini çekti. ABD Dışişleri bakanlığı sözcüsü yönetimin yıkımdan kaygı duyduğunu ve İsrail’in Kudüs politikasının bazı taraflarını kabul etmediklerini söyledi.



Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso Filistinliler’in evlerinin yıkımının yasa dışı olduğunu ve iki devletli çözüm arayışını imkansız hale getirdiğini söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu açıklama yapmadı.