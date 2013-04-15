'İsrailliler bu yaz Türkiye’ye akın edecek'

İsrail’de yayınlanan Yediot Ahronot gazetesi, Ankara-Tel Aviv arasındaki yumuşamanın üzerinden sadece birkaç hafta geçmiş olmasına rağmen binlerce İsrailli turistin daha şimdiden bu yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek üzere turizm şirketlerini akın ettiğini bildirdi.



Turizm şirketleri bir yanda yaşanan akın üzerine bu yaz Türkiye’ye yüzlerce yeni charter seferi düzenlemek üzere harekete geçti.

İsrail’in en büyük turizm şirketlerinden KTA International’ın genel müdürü Shay Pardo, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin üzerinden birkaç gün bile geçmeden İsrailli turistlerin Türkiye rezervasyonu için akın ettiğini duyurdu.

Pardo aşırı artan talebi karşılamak için bu yaz Türkiye’ye yüzlerce ek charter uçak seferi düzenlemek üzere operasyon başlattıklarını söyledi.

İsrail’in büyük turizm şirketlerinden Flying Carpet firması ise, Türkiye’ye olan talebin sadece son üç haftada yüzde 35 arttığını belirterek, Antalya’ya her gün uçak seferi düzenlemek üzere organizasyon yaptıklarını kaydetti.

İlişkilerin bozulmasından önce Türkiye’ye her yıl ortalama 500 bin İsrailli turist geldiğini belirten Shay Pardo, rakamın bu yıl iki katına çıkmasının sürpriz olmayacağını bildirdi.