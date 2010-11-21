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Dünya

İSRAİLLİLER ALMANLARI HALA AFFETMEDİ TEL AVİV (A.A)

21 Kasım 2010 23:16

-İSRAİLLİLER ALMANLARI HALA AFFETMEDİ TEL AVİV (A.A) - 22.11.2010 - İsraillilerin çoğunluğu, Nazi Almanya'sı döneminde 6 milyon dolayında Yahudi'nin ölümüne yol açan Soykırım nedeniyle, Almanya'yı ve Almanları hala affetmedi. Akademik Etütler Merkezi tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, görüşlerine başvurulan İsrailliler'in yüzde 70'i, Soykırım nedeniyle Almanları ve Almanya'yı ''affetmediklerini'' dile getirdi. 18 yaşın üzerindeki 500 İsrailli ile yapılan kamuoyu yoklamasında, "Avrupa'da soykırımın yaşanmasından 65 yıl sonra, artık Almanları ve Almanya'yı affetmenin zamanının gelip gelmediği" sorusu yöneltildi. Bu soruya ancak yüzde 23 oranında İsrailli olumlu yanıt verirken, yüzde 7'lik bir grup, "emin" olmadığı yönünde karşılık verdi. Söz konusu merkez, soru yöneltilenler arasında affettiklerini söyleyenlerin çoğunluğunun yaşlılar olmasının şaşırtıcı olduğunu da belirtti. Araştırmada bir başka dikkat çekici unsurun da, laik İsrailliler ile dindar ve ortodoks Yahudiler arasındaki derin görüş ayrılığı olduğu belirtilirken, laik İsraillilerin diğer gruba göre daha affedici oldukları kaydedildi.

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