İsrailli yetkili: İsrail-Hamas arasında ateşkes, iki gün içinde sağlanabilir

Üst düzey İsrailli bir yetkili, İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ikinci haftasına giren çatışmalarda iki gün içinde ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

The New York Times'ta yer alan habere göre, İsrailli üst düzey bir yetkili Gazze'de ateşkesin iki gün içinde sağlanabileceğini söyledi. Ateşkes üzerine yapılan görüşmelere hakim olan yetkili, ateşkesin aşamalı olarak gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynakların aktardığına göre, ateşkesin ilk aşamasında İsrail'in Hamas altyapı ve tesislerine saldırıları duracak ve İsrail, Hamas mensuplarını hedef almayı bırakacak. Hamas da İsrail şehirlerine roket saldırılarına son verecek.

İsrail'in aynı zamanda Hamas'tan İsrail'e doğru tünel kazmayı bırakmasını ve Gazze-İsrail sınırında şiddetli gösterileri durdurmasını talep ediyor.

İsrail, ateşkes görüşmelerinin yapıldığını reddetti. Öte yandan İsrail'in ateşkes görüşmelerini resmi olarak kabul etmemesinin, Hamas üzerinde baskı yaratmak için bir "taktik olabileceği" görüşünde bulunuldu.

Görüşmeleri yapan İsrailli temsilcinin, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat olduğu belirtildi. Görüşmelerde yer alan iki üst düzey Hamas mensubunun ise Mısır istihbaratıyla yakın bağlantısı olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 227 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldırılarda 12 İsraillinin hayatını kaybettiği belirtildi.