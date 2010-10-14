İsrailli vekilden 'Ahmedinejad'ı vurun' emri

T24 - İsrail'de bir milletvekili, Lübnan'daki Ahmedinejad'ın İsrail'in ateş hattına girmesi durumunda öldürülmesini istedi.



İsrail parlamentosunun sağ kanat milletvekillerinden Arye Eldad, bugün Lübnan'a gelen İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, İsrail sınırında ateş alanına girmesi halinde öldürülmesini istedi.

İsrail Kanal 10 televizyonunun haberine göre, Ulusal Birlik Partisi milletvekili Arye Eldad, Ahmedinejad'ın Beyrut'a gelmesine tepki gösterdi ve "Eğer 1939'da bir Yahudi asker bir şekilde Hitler'i öldürmeyi başarabilseydi, insanlık tarihi çok farklı olurdu" diye konuştu.

Eldad, "Bize taş fırlatacağı günde Ahmedinejad eğer İsrail Silahlı Kuvvetlerinin ateş alanı içine girerse, ülkesine canlı dönmesine izin verilemez" şeklinde konuştu.

Ahmedinejad'ın yarın, İsrail ile Lübnan sınırı yakınında bulunan ve 2006'da İsrail ile Hizbullah arasındaki savaş sırasında İsrail uçaklarının ağır bombardımanı altında kalan köylere de ziyarette bulunması bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı'nın burada bir etkinlikte, İsrail askerlerine sembolik olarak taş atacağı bazı Arap gazetelerinde iddia edilmiş, sonradan bunun doğru olmadığı belirtilmişti. Ahmedinejad'ın İsrail ile sınıra ne kadar yakınlaşacağı henüz bilinmiyor.

İsrailli üst düzey yetkililerin, Mahmud Ahmedinejad'ın Lübnan ziyaretiyle ilgili genellikle sessiz kaldıkları gözlendi.

Maariv gazetesi de konuyla ilgili haberinde, "İsrail, Ahmedinejad'ın ziyaretine değinmemeye dikkat ediyor ve bu konudaki eleştirileri Arap ülkelerine ve Lübnan'daki karşıt çevrelere bırakıyor" dedi.

Gazeteye açıklama yapan bir İsrailli siyasi yetkili “Arapların tepkileri o kadar sert ki bizim susup işi bozmamamız daha iyi olur" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta BM;nin Lübnan temsilcisi Michael Williams ile görüşen İsrail yetkilileri, Ahmedinejad'ın ziyaretinin İsrail'i tehlikeye atmadığını, İsrail'in bu konudaki faaliyetlerinin kamu diplomasisi çerçevesinde yapıldığını belirttiler.



Kaygılanması gerek Lübnan'dır

Jerusalem Post gazetesine konuşan bir diğer İsrailli diplomatik kaynak, "İsrail bu ziyaretten zarar görmeyecektir. Ziyaretinden korkmuyoruz. Alt tarafı, Güney Lübnan'a yeni bir terörist daha gelmiş olacaktır. Bu ziyaretten kaygılanması gereken biz değil, Lübnan'dır. İranlı Truva atının ülkeye girmesine izin verdiği için, parça parça tıraşlanan onların egemenliğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Aynı yetkili, 2000 yılında sınırdan İsrailli askerlere taş fırlatan, artık hayatta olmayan Columbia Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Edward Said'e gönderme yaparak "Ahmedinejad'dan çok daha üstün bazı entellektüeller de sınırdan bizi taşlamış ancak pek fazla zarar verememişlerdi" ifadesini kullandı.

Ahmedinejad, Lübnan'da binlerce kişinin katıldığı törenlerle karşılanmıştı.

Lübnan'da, başta "14 Mart Koalisyonu" olmak üzere muhalefetten, İran Cumhurbaşkanı'nın Lübnan ziyaretine tepki gelmiş, koalisyon koordinatörü Fares Souaid, Ahmedinejad'ın bu ziyareti aracılığıyla "Beyrut'un, İran'ın etkisi altında olduğunu", "Lübnan'ın Akdeniz'de bir İran üssü olduğunu" ima ettiğini belirtmişti. Souaid, "provokasyon" olarak tanımladığı Ahmedinejad'ın Lübnan'ın güneyine ziyaretini de yapmamasını istemişti.



