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Dünya

İsrailli ve Filistinli gençlerin ortak ilgisi: K-pop

Araştırmayı yapan bilim adamları, İsrail'de yaklaşık beş bin, Filistin'de ise yaklaşık üç bin K-pop hayranı bulunduğunu tahmin ediyorlar

08 Ağustos 2013 12:58

İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmeleri uzun bir aranın ardından yeniden başlarken, bölgenin gençleri, anlaşmazlıklardan uzaklaşmak için bir ortak yol bulmuşa benziyorlar.

Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 'Güney Kore popüler kültürüne olan ilgi' olarak tanımlanan Hallyu fenomeninin, İsrailli gençler arasında çok yaygınlaştığını, bu ilginin Filistin topraklarında da etkisini göstermeye başladığını belirtiyor.

Calcalist gazetesinin haberine göre, araştıma ekibinden Dr. Nissim Atmazgin, görsel ve işitsel efektlerin ağırlıkta olduğu Güney Kore pop müziğinin, ya da kısa adıyla K-pop'un gençler arasında 'kültür başkenti' olarak kabul edildiğini, bu müziğe duydukları ilginin, kendilerini diğer gençlerden ayırdığını düşündüklerini belirtiyor.

İsrail'de her yıl düzenlenen K-Pop festivaline olan ilgi son üç yılda on kat arttı. Öte yandan, geleneksel değerleri koruyarak modernleşen bir toplumun ve kültürün egemen olduğu, ana karakterlerin farklılıklara ve kültürel çeşitliliğe açık olduğu Güney Kore televizyon dizileri de Amerikan dizilerinden daha fazla ilgi görüyor artık.

Araştırmayı yapan bilim adamları, İsrail'de yaklaşık beş bin, Filistin'de ise yaklaşık üç bin K-pop hayranı bulunduğunu tahmin ediyorlar.

İbrani Üniversitesi'ndeki araştırmacıların, İsrail ve Filistin'deki K-pop hayranlarını, biraraya getirme planları yaptıklarını yazan Calcalist gazetesi, Arap öğrenci Alaa Abid'in "Bu müzik bize umut veriyor. Umut, Kudüs'te bazen bulunması en güç şey" sözlerini de aktarıyor.

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