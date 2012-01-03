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Dünya

İsrailli ve Filistin temas kurdu AMMAN (A.A)

03 Ocak 2012 20:02

-İsrailli ve Filistin temas kurdu AMMAN (A.A) - 03.01.2012 - İsrailli ve Filistinli başmüzakereciler, bir yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in baş görüşmecisi İzak Molko ile Filistin'in baş görüşmecisi Saib Erekat'ın, ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve BM temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda bir araya geldiği bildirildi. Molko ile Erekat daha sonra yapılacak ayrı bir toplantıda güvenlik ve İsrail ile Filistin devleti arasındaki sınırlar gibi önemli konularda karşılıklı olarak kendi taraflarının görüşlerini dile getirecek. İki taraf arasındaki önemli konularda çözüme ulaşılamamış olması nedeniyle görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedilmesine yönelik beklentilerin az olduğu dile getiriliyor. İsrail ile Filistin arasındaki görüşmeler, İsrail'in yeni Yahudi yerleşim merkezleri inşa etmesi konusunda yaşanan ihtilaf nedeniyle tıkanmıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün yaptığı açıklamada, Amman'daki görüşmelerin, İsrail-Filistin barış görüşmelerini yeniden başlatmayı başaramaması durumunda İsrail'e yönelik ''yeni önlemler'' alma tehdidinde bulunmuştu.

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