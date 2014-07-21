İsrailli turistler rezervasyonlarını iptal ettiriyor

İsrail hükümetinin "Türkiye'ye gitmeyin" uyarısının ardından turizmde İsrailli turist iptalleri başladı. "Çok büyük iptallerin geldiğini" belirten sektör temsilcileri İsrailli turist sayısında Mavi Marmara olayı sonrasındaki seviyelere dönüş olabileceğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye kara operasyonuna başlamasının ardından yurtiçinde İsrail büyükelçiliklerine protestoların sayısı artarken İsrail basınında da İsraillilerin Türkiye tatillerini iptal etmeyi düşündükleri haberleri çıkmaya başladı. Jerusalem Post gazetesinin bazı İsrail vatandaşlarının görüşlerine yer vererek yaptığı habere göre İsrailliler, İsrail büyükeçliliklerinde yapılan protestolar ve " Başbakan Erdoğan 'ın İsrail hükümetini hedef alan açıklamaları" nedeniyle Türkiye planlarını iptal etmeye başladı.

İsrailli turist sayısında patlama bekleniyordu

Hürriyet gazetesinden Barış Balcı'nın haberine göre Mart ayında İsrailli işçi sendikalarının Türkiye'ye tatil boykotunu kaldıracağı açıklanmıştı. Bu boykotun kalkması ile İsrailli turist sayısında geçtiğimiz yıllara göre büyük patlama bekleniyordu. Nitekim 2014'ün ilk 5 ay turizm istatistikleri de gelen İsrailli turist sayısının gözle görülür bir şekilde arttığını gösteriyor.

2014'ün ilk 5 ayında ise Türkiye'ye gelen İsrailli turist sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 28 bin artarak 71 bin 700'e yükseldi. Yılın ilk 5 ayında gelen İsrailli turist sayısında yüzde 65 artış meydana geldi.

‘Çok büyük iptaller geliyor’

Ancak özellikle kara operasyonunun başlaması ve İsrail hükümetinin vatandaşlarının Türkiye'ye gitmemesi uyarısının ardından büyük oranda iptaller gerçekleştiği belirtiliyor.

Kalanit Tours Genel Müdürü Serdar Ünsalan İsrail'in yayınladığı uyarıdan sonra önümüzdeki aylar için yapılan 4 bin rezervasyona iptal geldiğini belirtirken "İptaller de gelmeye devam ediyor. Eylül , Ekim, Kasım ayları içerisinde iptaller olacak. Mavi Maramara dönemine geri dönüş yaşayabiliriz. Haziran ayına kadar sadece şirket olarak 30 bin İsrailli getirttik. 2013'te Haziran sonunda 15 bine yakındı. Bu sene beklediğimiz 75 bin İsrailli turist vardı. Tahminim bu olaylardan sonra yılı 40 binde kapatmamız olacak" diye konuştu.

2011'de dibe vurmuştu

Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail'den gelen turist sayısı Mavi Marmara olayının ardından büyük düşüş gösterdi. 2009 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İsrailli turist sayısı 331 bin 582 ile son 5 yılın zirvesindeydi. Bu sayı Mavi Marmara'ya operasyonun gerçekleştiği 2010 yılı sonu itibarıyla 109 bin 559'a geriledi. 2011'de 79 bin 140'a kadar düşen ziyaretçi sayısı, 2012 yılında 83 bin 740 olarak gerçekleşti. 2013 yılından itibaren ise toparlanma görülüyordu. İsrailli turist sayısı 2012'ye göre yüzde 96,92 artarak 2013'te 164 bin 917 seviyesine çıktı.

'İptallerin telafisi mümkün gözükmüyor’

Mavi Marmara ile 600 bin potansiyel turist sayısının iki sene içinde sıfırlandığını belirten Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık "Bu rakamda ufak ufak toparlanma görülüyordu. Bu gerginlikle tekrar bu rakamlar tekrar sıfırlanabilir. Gerginlik devam ederse insanlar gelmez. Tabii her ne olursa olsun İsrailler gelsin demek yanlış. İsrail'in yaptıklarını asla tasvip etmiyoruz. İsrailliler tatillerini Türkiye'de her zaman güvenli yapmıştır. Bu seneyle ilgili alternatif bir adım atmak çok kolay değil. Önümüzdeki sene olayların gidişatına adımlar atılabilir. Ancak bu sene iptaller olacaksa bunu telafi etmek çok mümkün gözükmüyor" diye konuştu.

Toplam içinde oranı düşük

Öte yandan İsrailli turist sayısı Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı içinde görece küçük bir oranda bulunuyor. Yılın ilk 5 ayında gelen İsrailli turist sayısı toplamın yüzde 0.66'sını oluşturuyor.