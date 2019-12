İsrailli turisti komşuya kaptırdık

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki Gazze çıkışı turizmcileri olumsuz etkiledi. İsrail'den turist getiren 40 uçak seferi ve rezervasyonların büyük çoğunluğu Haziran ayına kadar iptal edildi.



Yahudilerin nisan ayında kutladıkları `Hamursuz Bayramı' için Türkiye'ye gelmesi beklenen İsrailli turistlere kapılarını açmaya hazırlanan tesisler, hayal kırıklığına uğradı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ile Davos'ta katıldığı paneli, Peres'le yaşadığı gerginlik üzerine terketmesi, Türkiye turizmine pahalıya patladı. Her yıl sezonun açılmasıyla birlikte Bodrum'a gelen 10 bin İsrailli turistin rezervasyon iptalleri, turizmcileri isyan ettirdi. Yahudilerin Mısır'da kölelilikten kurtuluşları anısına her yıl Nisan ayında kutladıkları 8 günlük Hamursuz Bayramı için İsrailli turistleri Bodrum'a getirecek 40 uçak seferinin de iptal edilmesi, kapıların açmaya hazırlanan 30 kadar turistik tesisin planlarını altüstü etti. İsrailli turistlerin Yunanistan'ın Girit Adası ile Bulgaristan'ın Varna kentini tercih etmeye başladıkları belirtildi.



Sadece 15 İsrailli rezervasyon yaptırdı



Bodrum, Kuşadası ve Marmaris'e son 3 yıldır Hamursuz Bayramı için İsrailli turist getiren tur operatörlerinden Flying Carpet'in Ege Bölge Müdürü Yüksel Aslan, Başbakan Erdoğan'ın Davos çıkışının kendilerine pahalıya patladığını söyledi. Aslan, Türkiye'nin üç güzide turizm merkezi olan Bodrum, Kuşadası ve Marmaris'e 2007'nin Nisan ayında 4 bin 358, Mayıs ayında 3 bin 869, geçen yıl aynı dönemlerde ise toplam 5 bin 734 İsrailli turist getirdiklerini hatırlatarak şöyle konuştu:



``Bu yılın Nisan ayı için sadece 15 İsrailli turist rezervasyon yaptırdı. Davos'ta yaşananların ardından İsrailli turist pazarında fazla bir değişiklik olmayacağı düşüncesini taşıyarak hazırlarımızı ona göre yaptık. Ancak, son 10 günde gelen haberler üzerine büyük şok yaşadık. Nisan ve Mayıs ayında İsrail'den gelecek 40 uçak iptal edildi. Komşumuz Girit ve Varna'ya aynı aylarda ayda 4 olan uçak sayısı ise 10'a çıktı. 8- 17 Nisan tarihleri arasında Hamursuz Bayramı'nı kutlamak için her yıl Bodrum'a gelen İsrailli turistler bu yıl bu rezervasyonlarını da iptal etti.''



Türkiye'nin Telaviv Ateşesi tarafından, 3 yıl önce Türkiye'ye en çok turist getiren tur operatörü ödülü aldıklarını, ancak şimdi ise sıkıntılı günler yaşadıklarını aktaran Aslan, Moskova'da yapılan turizm fuarında İsrailli turizm acenteleri ve yetkilileri ile yaşanan şok sıkıntıyı masaya yatırdıklarını kaydetti. Aslan, Turizm Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı ile de durumu görüşüp bu sıkıntıyı aşmaya çalıştıklarını belirtti



Oteller de şokta



İsrail'den geleceke 40 uçağın iptal edilmesi turizm acentelerini olduğu kadar sezonu açmaya hazırlanan çok sayıda 4 ve 5 yıldızlı oteli de olumsuz etkiledi. Bu otellerden biri de Bodrum'da 4 yıldır sezonu İsrailli turistlerle açan Majesty Club Belizia Otel oldu. Hamursuz Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Mart ayında 250 personeliyle hazırlıklarını tamamlayıp, gelecek olan İsrailli turistleri karşılamaya hazırlanan otelin genel müdürü Ülkay Atmaca şunları söyledi:



``Son 3 yıldır, İsrailli zengin turistin gelmesi turizm sezonunun uzamasını ve moralli başlamamızı sağlıyordu. Sadece geçtiğimiz yıl İsrailli turistlerden ve tur operatörlerinden kazancımız 1 milyon 360 bin dolar. Bu yıl ise yüzde 70 düşüş bekliyoruz. Bu nedenle hazırlıklarımız tamam olmasına rağmen sezonu açmaktan vazgeçip, 250 çalışanımızı göndermek zorunda kaldık. Dünya krizlerle boğuşurken, bir de kendi yarattığımız krizlerle boğuşuyoruz. İsrailli turist, son yıllarda Ege'nin gözdesi olmuştu. Ülkemizin önde gelen kişileri, liderlerinin uluslararası ilişkilerde yaşayacakları ve yaşadıkları olaylar turizme zarar verebiliyor. Bodrum sezona, 2 ay geç girecek. Sezon başında gelen İsrailli turist Bodrum'un sadece otellerine değil, esnafına ve mavi yolculuğada büyük moral ve ekonomik destek kazandırıyordu.''



`Zengin turisti komşuya kaptırdık'



Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeler Derneği (BODER) sözcüsü Emir Bağ ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



``Büyük fedakarlıklarla uluslararası turizm fuarlarına katılarak, dünyanın dört bir yanından turist getirip farklı ülkelerin dikkatini Türk turizmine çekmeye çalışırken, uluslararası diplomaside Davos benzeri ani çıkışlar her şeyi altüst ediyor. Ekonomik krizin etkilerinden kurtulmaya çalışırken, bu tür yeni krizlerin doğmasına neden oluyor. İsrailli turistlerin gelemeyeceğinden çok, uçakların Haziran ayına kadar iptal edilmesi kötü oldu. Birçok otel kapılarını açmadan kapatmak zorunda kaldı. Bu saatten sonra turist bulsak da çare değil. Çünkü turisti getirecek uçak yok. Çok üzgünüm elimizdeki zengin turisti komşuya kaptırdık. Umarım bu bir ders olur.''