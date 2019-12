İsrailli turist Türkiye'ye küstü

Turizm sektörü bu yıl İsrail’den gelen turist sayısının yüzde 50 azalacağını tahmin ediyor.



Nitekim ocak ayında yaşanan yüzde 61’lik düşüş ilk işareti de verdi. 2008’de Türkiye’ye gelen İsrailli sayısının 540 binlerde olduğu düşünüldüğünde yaklaşık 270 bin İsrailli ‘Daha da Türkiye’ye gelmem’ diyebilir!



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile yaşadığı gerginlik ve sonrasında ‘Daha da Davos’a gelmem’ diyerek paneli terk etmesinin sonuçları kendini turizmde gösterecek.



Habertürk gazetesinde Hacer Gemici imzasıyla yayımlanan habere göre, sektör temsilcileri yaşanan bu gerginliğin İsrail’den gelen turist sayısını yüzde 50 azaltacağını tahmin ediyor. 2008 yılında Türkiye’ye gelen yaklaşık 540 bin İsrailli’nin 330 binin Antalya’yı tercih ettiği düşünüldüğünde bu durumdan da en çok turizmin başkenti Antalya etkilenecek.



Nitekim 2009 yılının ilk ayındaki rakamlar bu konuda bir işaret de verdi. Her ne kadar Davos krizi ocak sonuna rastlasa da ay içinde Türkiye’de İsraille karşı yapılan eylemlerin de gelen turist sayısının düşmesine neden olmuş görünüyor. 2008 yılının ocak ayında 17 bin 501 kişi ağırlayan Türkiye, bu yıl aynı dönemde sadece 6.727 kişiyi konuk etti. Üstelik beklenti şubat için çok daha kötü.



Sektörün önde gelen tur şirketlerinden Cafe Tur Genel Müdürü Ali Akyüz, “İnşallah geçen yılki rakamların yarısı olur. Ancak zor bir süreç olacağı muhakkak” değerlendirmesini yaparken, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Sururi Çorabatır da bu gerginlikten en çok Antalya’nın etkileneceğinin altını çizdi. Eski AKTOB Başkanı olan ve Beldibi Şampiyon Tatil Köyü’nün sahibi Osman Ayık da gelen turist sayısı bakımından İsrailli’lerin Antalya’da beşinci sırada yer aldığına işaret ederek, “Sadece yazın değil, yılın her dönemi gelirlerdi. Tabii bu gelişme arayı biraz soğutacaktır. Gerçek rakamları mayıs ayında göreceğiz. O zamana kadar Turizm Bakanlığı bölgeye giderek İsrailli halkın yeniden güvenini kazanmalı” dedi.



İsrailli bir turistin sadece otelde konaklamadığını alışveriş ve gezmeyi de sevdiğini anlatan Ayık, ortalama bir İsrailli turistin Türkiye’ye 600-700 dolar bıraktığına dikkat çekerek, “İsrail küçük bir ülke ve Antalya’yı seviyorlar. İnsanlar alışkanlıklarından kolay vazgeçmezler. Bir süre sonra bu gerginlik unutulacak ve yeniden Antalya’ya geleceklerdir diye tahmin ediyoruz” diye konuştu.



Zenginler İspanya'ya gidecek



Avrupa Türkiye Turizm İş Konseyi (ETTC) Başkanı Hüseyin Baraner ise, Türkiye’ye gelmeyen İsrailli turistlerden gelir durumu yüksek olanların İspanya ve Yunanistan, daha alt gelir grubunda olanların ise Mısır’ı tercih edeceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:



“İsrail’den Antalya’ya turist getiren şirketin sahibi benim arkadaşım. İki gün evvel aradı ve işlerin durma noktasına geldiğini anlattı. Siyasi gerginlikler turizme ciddi anlamda tesir ediyor. İsrail basını da olayı çok fazla işliyor ve Türkiye aleyhine ağır yazılar yazılıyor. Aynı şey Abdullah Öcalan nedeniyle bir dönem İtalya ve Türkiye arasında yaşanmıştı.



Ancak şimdi bakın İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok iyi noktalarda. Ben İsrail ile de aynı şeyin olacağını tahmin ediyorum. Bu yıl yüzde 50’lik bir kayıp olur ama bir yıl sonra yeniden bu pazarı biz toparlarız.”



Antalya’ya 2008’de 330 bin İsrailli geldi



Aylara göre İsrailli turist sayısı



Ocak 9.745



Şubat 12.150



Mart 21.273



Nisan 34.603



Mayıs 24.387



Haziran 34.184



Temmuz 47.488



Ağustos 53.106



Eylül 31.780



Ekim 34.376



Kasım 14.820



Aralık 12.241



TOPLAM 330.153



Ocak’ta İsrail’deki kayıp yüzde 61.56 oldu



Ocak ayı Gelen İsrailli sayısı Değişim oranı (%)-



2007 13.421 - 0.89



2008 17.501 - 30.40



2009 6.727 - 61.56



Arap turist sayısı artacak



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Davos’taki çıkışı İsraillileri Türkiye’den uzaklaştırdı ama Arap ülkelerinde Erdoğan’a yönelik bir hayranlık da yarattı. Turizm sektörü yetkilileri ‘Biz gelenlerin milliyetine bakmayız, herkese kapımız açık” dese de bu yıl İsrail’de nasıl bir kayıp yaşanacaksa Arap ülkelerinden gelen turist sayısında da bir artış olmasını bekliyorlar.



Bir milyonun üzerinde İranlı’yı ağırlayan Türkiye, son yıllarda Irak’tan da ciddi anlamda turist almaya başladı. 2009 yılında krize rağmen Arap ülkelerinden gelen turist sayısında bir artış olmasını bekleyen turizmciler, yine de İsrail’i küstürmemek için, “Hiçbir pazar bir diğerinin alternatifi değil. Biz İsrailleri de Türkiye’de görmek istiyoruz” diyerek İsrailli vatandaşların kendilerini Türkiye’de güvende hissetmeleri için bakanlığı bir an önce harekete çağırıyorlar. Ancak beklenti bu yıl oluşan hava nedeniyle Ortadoğu’dan gelecek turist sayısının yaklaşık 500 bin civarında artması.



Habertürk'ün haberine göre, bakanlık da konuyla ilgili bir proje geliştirmeye çalışıyor. Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Levent Demirel, İsrail’e yönelik özel bir çalışma düşündüklerini belirterek, “Ayrıntıları bölge ile ilgilenen arkadaşlarımız yürütüyor” dedi.