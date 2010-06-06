İsrailli sivillerden Türkiye'ye 'Kıbrıs' misillemesi

T24 - Aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu grubun, gelecek hafta gemiyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne gideceği ve Ada'daki 'Türk işgalini' protesto edeceği belirtildi.





Aralarında eski milletvekillerinin de bulunduğu grubun, gelecek hafta gemiyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne gideceği ve Ada'daki 'Türk işgalini' protesto edeceği belirtildi.





Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, grubun gemi yolculuğunu, adı verilmeyen zengin bir İsrailli finanse ediyor.





Habere göre, bir amacını da "Ada'nın Güney Kıbrıs'ın yönetimi altında birleştirilmesi" olarak hedefleyen grubun içinde, 1990'larda İsrail parlamentosunda yer alan Tzomet ve Yiud partilerinin milletvekilleri ile parlamentonun sol kanat partilerinden Meretzli eylemcilerden Pinhas Har-Zahav yer alıyor.



