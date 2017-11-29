İsrailli satranç oyuncuları Suudi Arabistan'dan vize bekliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - İsrail Satranç Federasyonu, uluslararası Suudi Arabistan satranç turnuvasına katılmak için başvuruda bulunduklarını ve katılmaları durumunda \"tarih yazabileceklerini\" söyledi.

Dünya Satranç Federasyonu yöneticisi Georgios Makropoulos, beşi erkek ve ikisi kadın olmak üzere beş satranç oyuncusunun belgelerinin Suudi Arabistan yetkililerine verildiğini ve ülkeye girmek için gereken vizenin beklenildiğini söyledi. Salı günü yaptığı açıklama Makropoulos konuyla ilgili, \"Bütün oyuncuların vizelerini alabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Suudi Arabistan yetkililerinin vizeyi vereceğini umuyoruz\" dedi.

İsrail ve Suudi Arabistan hükümetleri arasında resmi bir ilişki bulunmuyor. Suudi Arabistan uluslararası satranç turnuvasında İsrailli satranç oyuncularının bulunması, Yahudi bir topluluğun Sünni inanç tarafından yönetilen ülkede bir ilk olabilir.