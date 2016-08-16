İsrailli rakibinin elini sıkmayan Mısırlı judocu ülkesine geri gönderildi

Mısırlı judocu İslam el Şehabi, Rio Olimpiyatları'nda İsrailli rakibi Or Sasson'un elini sıkmayı reddedince ülkesi Mısır'a geri gönderildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Cuma günü ilk turda kaybeden 34 yaşındaki Mısırlı sporcuyu hareketinden dolayı eleştirmiş ve sert bir dille uyarmıştı. Komite, El Şehabi'nin hareketini 'Olimpiyat değerlerinden dostluk ruhuna aykırı' olduğunu söyledi.

Mısır Olimpiyat Komitesi de El Şehabi'yi kınayıp sporcuyu Mısır'a gönderdi. El Şehabi rakibinin elini sıkmayı reddedince tribünler tarafından yuhalanmış, daha sonra yeniden çağrılmıştı.

Judo kuralları uyarınca saygı ifadesi olarak sporcuların müsabaka öncesi ve sonrasında birbirileriyle el sıkışmaları gerekiyor.

İsrailli judocu Sasson daha sonra yaptığı açıklamada koçlarının Mısırlı rakibi El Şehabi'nin el sıkışmayı reddedebileceği uyarısında bulunduğunu söyledi.

Mısırlı sporcuya ülkesindeki bazı muhafazakârlar da müsabakadan çekilmesi için baskı yapıyordu.