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Dünya

İsrailli Oren: Türk ordusu sivilleri vurdu

Haaretz’in yazarlarından Amir Oren, Libya’da sivilleri vuran Kaddafi yönetimine karşı başlatılan operasyonu değerlendirirken, Türk ordusunun da sivilleri öldürdüğünü belirtt

28 Mart 2011 02:00

T24 - İsrail gazetesi Haaretz’in yazarlarından Amir Oren, Libya’da sivilleri vuran Kaddafi yönetimine karşı başlatılan operasyonu değerlendirirken, Türk ordusunun da sivilleri öldürdüğünü belirtti.

Oren makalesinde şöyle yazdı: “Libya’da siviller öldü, bu kayıplar çoğunlukla ordu saldırılarında verildi ama isyancılar da sivil öldürdü. Bu nefret edilecek bir durum ama sıradışı değil. Türk ordusu Kürt ayrılıkçılara karşı operasyonlarında çok daha fazla sivil öldürdü (ayrılıkçılar da sivil öldürmekten çekinmedi). Fakat Türkiye önemli bir NATO üyesi ve aklıbaşında olan hiçbir Amerikalı devletadamı Diyarbakır’daki Kürtler üzerinde uçuşa yasak bölge önermeye cüret edemez.”



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