İsrailli milletvekilleri muhalefete destek verdi; hükûmet kurma yetkisi Netanyahu'ya değil, Gantz'a verilecek

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İsrail'de siyasi partilerin desteğini almayı başarmasının ardından hükûmeti kurma yetkisi seçimlerde birinci çıkan Binyamin Netanyahu yerine Mavi Beyaz Parti'nin lideri Benny Gantz'a verildi.

İsrail'deki ana partiler dün İsrail'in Cumhurbaşkanı Röven Rivlin ile bir araya geldi. Toplantıda 10 vekilden 61'i Gantz'ı destekledi. Cumhurbaşkanı Rivlin, bugün Gantz'a resmi olarak hükûmeti kurma yetkisi verecek.

Hükûmet kurma yetkisinin Gantz'a verilmesi Netanyahu'nun şansının tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Gantz'ın ülkenin yeni başbakanı olabilmek için İsrail Parlamentosu'nda 6 hafta boyunca yapılacak görüşmelerde çoğunluk hükûmeti kurabilecek kadar destek alması gerekiyor.

The Guardian'ın değerlendirmesine göre, dün yapılan görüşmeden Gantz'a güvenoyu sunan isimler, Beyaz Mavi Parti liderliğindeki koalisyon hükûmetine katılmak istemeyebilir. Gantz'a hükûmet kurması için verilen oylardan 15'i Arap partilerinden geldi. Bu milletvekillerinin sadece Netanyahu'yu zor duruma sokmak için oy vermiş olabileceği ve büyük ihtimalle koalisyonda yer almak istemeyeceği belirtildi.

Öte yandan, Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı duruşma, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ertelendi.