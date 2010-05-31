İsrail'li köşe yazarlarından gelişmelere tepki geldi

T24 - İsrail ordusunun Gazze'ye yardım konvoyuna düzenlediği saldırı İsrail basınında günün konusu. İsrailli köşe yazarları konuyu internet sitelerinde yorumlamaya başladı.



İsrail ordusunun Gazze'ye yardım konvoyuna düzenlediği ve 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili haberler İsrail basınının da ana gündem maddesini oluşturuyor.



Konuyla ilgili yorumlar şimdiden İsrail gazetelerinin internet sitelerinde yayınlanmaya başladı.



Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy, henüz operasyon gerçekleşmeden konuyla ilgili yazdığı makalede "Gazze konvoyu İsrail'i bir aptallık denizine çekiyor" başlığını kullandı.



Yazıda şu ifadeler yer aldı:



"Bu yardım filosu tabii ki barış getirmeyecek ve hatta Gazze'ye ulaşmayı bile başaramayacak. Harekat planı gemilerin Aşdod limanı kıyılarına götürülmesini içeriyor, ama bu bizi esasında aptallığın ve hatanın kıyılarına götürüyor.



İsrail yine, hiç girmese daha iyi olacak bir halkla ilişkiler savaşına giriyor beyhude yere ve kendisini utandırıyor. Gazze'nin verimsiz, hukuk dışı ve etik olmayan kuşatmasını sürdürmek ve barış filosunu Gazze'den uzakta tutmak mı istiyorlar. Bunda açıklayacak hiçbir şey yok. Özellikle açıklamalar, yalanlar ve taktiklere karnı tok bir dünyaya. Sadece İsrail'de insanlar bu lekeli açıklamaları kabul ediyor."



Sadece yardımı bloke edenler olarak görünmeyi bir kenara bırakın, bu defa kendi kuyumuzu kazmak için herşeyi yapan aptallar gibi görüneceğiz. Eğer barış filosunun organizatörlerinin amacı buysa, dün büyük bir kazanç elde ettiler."





Üçüncü intifada'ta neden olabilir



Yine Haaretz'in konuyla ilgili yayınladığı bir analizde, İsrail 3. intifadanın önüne geçmeli denildi.



Amos Harel imzalı makalede şöyle denildi:



"Pazartesi günü gerçekleşen kan banyosundan sorna, İsrail 3. bir intifadayı engellemek için hızla çalışmalı.



Eğer dedikodular doğruysa, Müslüman lider Raed Salah İsrail operasyonunda hayatını kaybedenler arasında. Bu da ülkenin Arap vatandaşlarının patlamasına neden olabilir.



İsrail'in uluslararası alanda sebep olduğu zararın ise artık küçük görülecek bir tarafı yok. Türkiye ile yaşanan "Büyükelçi'ye saygısızlık" krizi bile bugünkü operasyon ile karşılaştırıldığında küçük görünüyor.



Hamas ateşe körükle gidecektir. Batı Şeria'da da şiddeyli protestolar olması kaçınılmaz. Bütün bunlar Filistinlilerin ayaklanmasına, hatta 3. intifadaya neden olabilir."





Türkiye kimin lider olduğu mesajı verildi



Yedioth Ahranoth gazetesinden Mordechai Kedar imzası ile yayınlanan makalede ise, "Dünyanın geleceği için savaş" başlığı kullanıldı.



"Savaş Gazze ile ilgili değil, bu radikal İslam ile liberal Batı arasındaki savaştır" denilen makale, şöyle devam etti:



"Gözleri yerinde olan herkes için, Gazze kıyılarında gerçekleşen savaşın Türkiye'nin yönetmeye çalıştığı ve Hamas, Hizbullah, İran'ı kapsayan İslami birlik ile İsrail tarafından temsil edilen liberal Batı eğilimi arasında olduğu açıktır.



Bu savaş Gazze değil, Ortadoğu'nun geleceği ile ilgili.



İsrail filoyu durdurmak istiyorsa, bunu daha şık bir şekilde yapabilirdi.



Ama burada büyük soru şudur: "Bu bölgenin lideri kim?" Görünüşe bakılırsa İsrail, İslamileşen ve Hamas'a benzer bir grup tarafından yönetilen Türkiye'ye bir mesaj vermek istedi. Yeniden Ortadoğu'yu yönetmek isteyen Osmanlı İmparatorluğu'nun güçleri, Gazze kıyılarında durduruldu"









