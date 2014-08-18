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Dünya

İsrailli kız ve Filistinli genç savaşa meydan okudu

İsrailli kız ile Filistinli bir gencin Tel Aviv'de yaptığı düğün törenini, aşığı sağcı gruplar basmak istedi

18 Ağustos 2014 19:47

Filistinli Mahmud Mansur ile İsrailli Morel Malka’nın düğününü basarak engellemek isteyen yaklaşık 200 aşırı sağcı Yahudiyi polisler zor engelledi. Çıkan olaylarda 4 gösterici gözaltına alındı.

DHA'dan Mehmet Çiftçi'nin haberine göre, Filistinli Mahmud Mansur Morel Malka adlı İsrailli bir kıza aşık olunca onun İslam dinini seçmesini istedi.

Mansur’un bu teklifini kabul eden Malka Müslüman oldu. Savaşın devam ettiği bir sürede evlenme kararı alan çift ateşkesten de yararlanarak Tel Aviv’in en merkezi meydanlarından biri olan Rishon Letsion’da bir düğün salonu kiraladılar.

 

100 Yahudi destek için toplandı

 

Yahudi ve Müslüman ailelerden oluşan toplam 800 kişi düğünde hazır bulundu. Haberin medyada duyulması üzerine harekete geçen bazı aşırı sağcı gruplar ise düğünü engellemek için salona girmek istediler. Dinci gruplar Müslümanların genç Yahudi kızlarını İslam dinine çevirerek kendilerinden uzaklaştırdıklarını savunarak “Bize ırkçı diyebilirsiniz, bir Müslüman kızın Yahudi bir gençle evlenip bizim dine geçmesine onlar asla müsaade etmezler, bizde aynı şeyi yapıyoruz” dediler.

Gazete, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı düğün salonunun önünde 100 kadar Yahudi'nin de bu çifte destek vermek için toplandığını yazdı. Müslüman bir erkekle Yahudi bir kızın evliliğini alkışlayan bu kişiler “Aşk özgürdür, hiçbir dine tabi değildir” sloganları attılar.

 

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