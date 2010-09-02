İsrailli kadın askerden Filistinli mahkûmlara cinsel taciz

T24

Yediot Ahronoth gazetesinin muhabirleri, Eden Abergil adlı İsrailli kadın askerin aşağılamalarına maruz kalan Filistinlilerle Gazze’de bir röportaj yaptı.Elleri ve gözleri bağlı olarak fotoğrafı çekilen Filistinlilerden Eid Ebu Salih, söz konusu fotoğrafların 19 Mart 2008’de Gazze’deki evlerini basan İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmalarından bir gün sonra çekildiğini söyledi.Eid Ebu Salih, Facebook’ta fotoğrafları yayınlayan Eden Abergil adlı kadın askerlerin 10 kadar başka kadın askerle yanlarına gelerek fotoğraf çektirirken, bir yandan hakaret edip bir yandan da cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.Abergil’in önce babası Esad Ebu Salih’e yaklaşıp "Sen Usame bin Ladin’sin"dediğini belirten Filistinli, Abergil’in daha sonra kendisinin yanına oturup "Sen de Usame bin Ladin’in oğlusun ve onun gibi teröristsin" dedikten sonra bir anda yanağından öptüğünü söyledi.Eid Ebu Salih Yediot Ahronot muhabirinin "Peki bu durum karşısında sen ne yaptın?" şeklindeki sorusuna, "Korktum ve bağırdım" diye cevap verdi.Babası Esad ve kardeşi Eid ile birlikte gözaltına alınan Muhammed Ebu Salih ise, Abergil’in daha sonra kendi yanına oturarak iyice sokulduğunu ve bir anda bacaklarını okşayarak diğer arkadaşlarına "Fotoğrafımızı çekin" diye seslendiğini kaydetti.İsrailli kadın askerin aynı anda kendisine hakaret edip diğer eliyle de yüzüne vurduğunu söyleyen Muhammed Ebu Salih, diğer kadın askerlerin de kahkahalar atarak alay ettiklerini belirtti.