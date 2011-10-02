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Dünya

İsrailli ilk 'dinsiz'

İsrailli yazar Yoram Kaniuk din hanesinde 'dinsiz' yazan ilk İsrailli oldu...

02 Ekim 2011 03:00

T24 - İsrail gazetesi Haaretz’in haberine göre Israilli yazar Yoram Kaniuk, tarihi bir mahkeme zaferi ile ülkede resmi olarak din hanesinde Yahudi'lik yerine "dinsiz" yazmasına hak kazandı. 

İsrail İçişleri Bakanlığı resmi din hanesini değiştirmek isteyen Yoram Kaniuk’un bu talebini reddetmesi üzerine, Kaniuk Mayıs 2011’de itiraz için mahkemeye başvurdu. Sonunda Tel Aviv mahkemesi İsrail kanunlarına dayanarak Kaniuk’un bu talebi doğrultusunda “dinsiz” olarak kayıtlara geçmesine kararı verdi.

Kaniuk; "Mahkeme tarafından her insanın İsrail topraklarında kendi inancıyla yaşayabilmesine meşruiyet verildiğini belirtti. Böylece "dinsiz" olabilirim ama milliyet olarak hala Yahudi kalabilirim" dedi.




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