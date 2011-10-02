İsrailli ilk 'dinsiz'

T24

İsrail İçişleri Bakanlığı resmi din hanesini değiştirmek isteyen Yoram Kaniuk’un bu talebini reddetmesi üzerine, Kaniuk Mayıs 2011’de itiraz için mahkemeye başvurdu. Sonunda Tel Aviv mahkemesi İsrail kanunlarına dayanarak Kaniuk’un bu talebi doğrultusunda “dinsiz” olarak kayıtlara geçmesine kararı verdi.Kaniuk; "Mahkeme tarafından her insanın İsrail topraklarında kendi inancıyla yaşayabilmesine meşruiyet verildiğini belirtti. Böylece "dinsiz" olabilirim ama milliyet olarak hala Yahudi kalabilirim" dedi.