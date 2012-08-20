İsrailli iki milletvekili Adnan Hoca'yı ziyaret etti

İsrail’in Şas Partisi’nden iki milletvekilinin de aralarında bulunduğu heyetin geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Adnan Hoca (Oktar)’yla görüştü.

İsrail’in ultra ortodoks tutumu ile bilinen Şas Partisi’nden iki milletvekilini kapsayan İsrail Ekonomi Bakanı Yardımcısı Yitshak Kohen’in başında bulunduğu heyetin geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İsrail’de yayımlanan Yeditoh Ahronoth gazetesi ve İsrail’de yaşayan Türklerin kurduğu sivil toplum kuruluşu Has Türk’ün internet sitesinde verdikleri habere göre; dört milletvekilinin yanı sıra Avrupa’dan hahamlar ve bir akademisyenin de aralarında bulunduğu heyet Türkiye’de iktidar ve muhalefet partileri ile dinlerarası gruplarla iki ülke arasındaki diplomatik krize yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.



‘Mavi Marmara’da özür yok’



Gazeteye göre İstanbul ve Ankara’da otellerde gerçekleştirilen görüşmelerde “Ankara’daki Büyükelçilik ve İstanbul’daki Konsolosluk, Bakan Yardımcısı Cohen’e eşlik etti ve kendisine toplantıların bazılarına katılmaması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundular. “Ziyarete, Dışişleri Bakanlığı’nın, seyahat ile ilgili çekincelerini dile getirmesine karşın, Başbakanlık Bürosu’nun onayı dahil olmak üzere, yeşil ışık yakıldı” diyen gazete, heyetin diplomatik görüşmeler sırasında, İsrail’in Mavi Marmara olayı nedeniyle özür dilemeyeceğini ancak başsağlığı dilemeye ve ailelere tazminat ödemeye istekli olduğu yönündeki tutumunu yinelediğini yazdı.



Sorulara yanıt vermediler



Has Türk internet sitesi de Şas milletvekili Kohen ile Nissim Zeev’in de aralarında bulunduğu heyetin Adnan Oktar’ı da ziyaret ettiğini yazdı. Heyetin Oktar’la çekilmiş fotoğraflarını da yayınlayan site, heyette bulunan isimlerin ziyaret hakkındaki sorulara kaçamak cevaplar verdiğini belirtti. Siteye göre heyet, eski AKP milletvekili, eski TRT Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de üniversiteden hocası olduğu bilinen Porfesör Nevzat Yalçıntaş ile de görüştü.