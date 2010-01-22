İsrailli iki bakanın Türkiye kavgası

T24-

İsrail-Türkiye gerginliği bu kez İsrailli iki bakanın arasını açtı. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Sanayi Bakanı ve Dışişleri Bakanı Türkiye yüzünden birbirlerine "fino köpeği" ve "seni döner yaparım" dedi.Haaretz gazetesi, İsrailli iki bakanın Almanya ziyareti sırasında Türkiye yüzünden tartıştıklarını yazdı

Gazete, Türkiye’ye karşı ılımlı tavrıyla bilinen İsrail Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Benyamin Ben-Eliezer ile alçak koltuk krizinin mimarı olan Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın Türkiye yüzünden birbirlerine hakaraet etmeye varan bir tartışma yaşadığını yazdı.

Haaretz’in köşe yazarı Yossi Verter tarafından kaleme alınan yazıya göre, geçen hafta Başbakan Benyamin Netanyahu’nun başkanlığındaki heyetle Almanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren iki bakan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlenen basın toplantısının ardından İsrail büyükelçiliğine gitti. Yossi Verter’e göre, iki bakan, İsrail’in Almanya Büyükelçisi en az 10 kişinin daha bulunduğu diplomatlar salonunda Türkiye tartışmasına tutuştu.



Lieberman, Ben-Eliezer’i “fino köpeği gibi davranmakla” suçlarken, Ben-Eliezer de Dışişleri Bakanı’nın çifte standart uyguladığını söyledi.

Olay sırasında orada bulunan bir kaynağa dayandırılan habere göre, Ben-Eliezer’le Lieberman arasındaki Türkiye tartışması şöyle gerçekleşti:

Ben-Eliezer: Dışişleri Bakanlığı'nın bölücü değil birleştirici olması lazım. Bakanlığın yıllar içinde oluşan politikalarını yerle bir ediyorsun. Eğer arkadaşım olmasaydın seni döner yapardım.

Lieberman: Geleneksel Yahudi yaklaşımına saplanıp kaldın. Sürekli olarak efendilerini memnun etmek istiyorsun.

Ben-Eliezer: Mısır ve Ürdün'de her gün İsrail karşıtı diziler yayınlanıyor. Onlara niye kızmıyorsun?



Lieberman: Fark şu ki, Mısırlılarla Ürdünlüler, Türkiye Başbakanı’nın yaptığı gibi, Ahmedinejad'ın en iyi dostları olduğunu söylemiyorlar ve sabah akşam İsrail’in Cumhurbaşkanı ile Başbakanı'na saldırmıyorlar. Yakında sizi soyu tükenmekte olan tür ilan edip hayvanat bahçesine koyacaklar. Orası bile size büyük gelecek.

Ben-Eliezer: Neden meseleyi kişiselleştiriyorsun? Konuyu saptırma, anlamlı bir şey söyle.

Lieberman: Fino köpeği olmak isteyen fino köpeği olsun. Ortadoğu’da başka seçeneğimiz yok.

Ben-Eliezer: Eleştirecek bir şey olsa bile, bunu nasıl dile getireceğini bilmelisin. Türkiye’nin bizden uzaklaşma süreci, AB’nin kendilerini kabul etmemesinden sonra Araplara doğru itilmeleriyle başladı. Buna liderlerimiz aracılığıyla biz de çirkin şekilde katkıda bulunduk.

Lieberman: Sen onlardan korkuyorsun. Tek istediğin onları yatıştırmak ve haklı çıkarmak.

Ben-Eliezer: Ben kimseden korkmam. Sadece kendimizi Müslüman dünyadan soyutlamanın çıkarlarımıza nasıl hizmet ettiğini anlayamıyorum.



