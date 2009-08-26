İsrailli hakem tarihe geçti

Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında oynanan Maccabi Tel Aviv- Bnei Sahnin maçını yöneten İsrailli hakem Assaf Keinan, verdiği penaltı kararından 8 dakika sonra vazgeçerek tarihe geçti.

Macaristan'ın Nemzeti Sport Gazetesinin internet sitesinde görüntülü olarak yer alan habere göre, maç 2-1 evsahibi Maccabi Tel Aviv lehine devam ederken, Bnei Sahnin takımının 77. dakikadaki atağında filelere giden gol için, yan hakeminin bayrak kaldırmaması üzerine, hakem Keinan “gol” kararı verdi. Ancak, Maccabi Tel Aviv takımı oyuncularının üzerine gelerek itirazlarda bulunması üzerine hakem, “ofsayt” gerekçesiyle golü iptal etti. Fakat bu kez de misafir takım oyuncularının itirazlarına maruz kalan İsrailli hakem, yeniden “gol” kararı verdi. Çılgına dönen Maccabi Tel Avivli futbolcular, hakemin üzerine yürüyünce yan hakemine ve maçın 4. hakemine koşan Keinan, meslektaşları ile bir süre görüştükten sonra golü tekrar iptal etti.

Karşılaşma 8 dakika aradan sonra yeniden başlarken, maçın görüntülerinin seyredilmesinin ardından hakemin 8 dakika sonunda verdiği kararın doğru olduğu ve pozisyonun ofsayt olduğu anlaşıldı.

Maç Maccabi Tel Aviv'in 3-1 galibiyetiyle son buldu.