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Dünya

İsrailli gençlerden protesto

İsrail'de sağcı Ulusal Gençlik Hareketi üyeleri, Tel Aviv'teki Türk Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

31 Mayıs 2010 03:00

T24- İsrail'de sağcı Ulusal Gençlik Hareketi üyeleri, Tel Aviv'teki Türk Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Yedioth Ahronoth'a göre, sağcı gençler, Büyükelçilik önünde protesto gösterilerde bulunurken, Ulusal Gençlik Hareketi'nin önde gelenlerinden İtaman Sharoni, Türkiye'nin "iki yüzlüğü"nü protesto ettiklerini söyleyerek, "Türkler, iki yüzlülük yapıyor ve Hamas'a destek veriyor" iddiasında bulundu.


Göstericiler, rehin İsrailli asker Gilad Shalit'in serbest bırakılmasını isterken Sharoni, Gazze'e blokajın ancak Gilad serbest bırakıldığında kaldırılacağını savunarak, "Türk hükümetinin Hamas'a verdiği destek Gilad Shalit için ölüm fermanıdır" şeklinde konuştu.

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