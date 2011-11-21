T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrailli gazeteciler "basın özgürlüğü" için toplandı TEL AVİV (A.A)

21 Kasım 2011 15:40

-İsrailli gazeteciler "basın özgürlüğü" için toplandı TEL AVİV (A.A)- 21.11.2011 - İsrailli gazeteciler, hükümetin getirmeye hazırlandığı basına yönelik kısıtlamaları tartışmak üzere “acil durum konferansı” düzenledi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, pazar günü Tel Aviv'de toplanan “acil durum konferansı”na yüzlerce gazeteci katıldı. Gazeteciler, basın özgürlüğüne “doğrudan tehdit” teşkil eden düzenlemelerle, muhalif seslerin kısılmak istendiğini öne sürdü. Konferansa ev sahipliği yapan Motti Kirshenbaum, “İsrail basını güçlü ve etkilidir. Tarafsız ve hatasızdır demiyorum ama çoğulculuk medya için kritik önem taşır ve korunmalıdır” şeklinde konuştu. İsrail parlamentosu Knesset'in Anayasa, Hukuk ve Adalet Komiyonu geçtiğimiz günlerde, yürürlükteki hakaret yasasında yeni bir düzenlemeye onay vermişti. Düzenleme, karalama ve hakaret tanımlarını gevşetirken, cezalarda önemli bir artışı öngörüyor. Düzenlemenin Knesset tarafından da onaylanması gerekiyor. Muhalifler, bu düzenlemeyle ifade özgürlüğünün ve bağımsız basının önüne engel konulduğunu öne sürüyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24