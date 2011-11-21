-İsrailli gazeteciler "basın özgürlüğü" için toplandı TEL AVİV (A.A)- 21.11.2011 - İsrailli gazeteciler, hükümetin getirmeye hazırlandığı basına yönelik kısıtlamaları tartışmak üzere “acil durum konferansı” düzenledi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, pazar günü Tel Aviv'de toplanan “acil durum konferansı”na yüzlerce gazeteci katıldı. Gazeteciler, basın özgürlüğüne “doğrudan tehdit” teşkil eden düzenlemelerle, muhalif seslerin kısılmak istendiğini öne sürdü. Konferansa ev sahipliği yapan Motti Kirshenbaum, “İsrail basını güçlü ve etkilidir. Tarafsız ve hatasızdır demiyorum ama çoğulculuk medya için kritik önem taşır ve korunmalıdır” şeklinde konuştu. İsrail parlamentosu Knesset'in Anayasa, Hukuk ve Adalet Komiyonu geçtiğimiz günlerde, yürürlükteki hakaret yasasında yeni bir düzenlemeye onay vermişti. Düzenleme, karalama ve hakaret tanımlarını gevşetirken, cezalarda önemli bir artışı öngörüyor. Düzenlemenin Knesset tarafından da onaylanması gerekiyor. Muhalifler, bu düzenlemeyle ifade özgürlüğünün ve bağımsız basının önüne engel konulduğunu öne sürüyorlar.