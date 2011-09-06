-İsrailli eski bakandan "özür" çağrısı TEL AVİV (A.A) - 06.09.2011 - İsrail'de eski Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Binyamin Ben-Eliezer, son dönemde Türkiye ile İsrail arasında meydana gelen durumdan İsrail'in zarar gördüğünü belirterek, "Eğer özür dilemek gerekiyorsa, bundan korkmayıp özür dilemek lazım" dedi. Ben Eliezer, İsrail Ordu radyosuna yaptığı açıklamada, (Türkiye Başbakanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı bizden uzaklaşmaya zorladık" diyerek, Başbakan Erdoğan'ın Dökme Kurşun operasyonu konusunda bilgilendirilmediğini hatırlattı. İşçi Partili Ben Eliezer, "Türkiye büyük bir güç ve bizimle onlar arasında derin ve çok eskiye dayanan stratejik mülahazalar var. Durumu kurtarmak ve uzlaşma formülü bulmak için her türlü çabayı göstermek mümkün. Eğer özür dilemek gerekiyorsa bundan korkmayıp özür dilemek lazım. Bu bir milli gurur konusu değil” dedi. Türkiye ile İsrail arasındaki son durumdan İsrail'in çok şey kaybedeceğini belirten Ben Eliezer, "Ortadoğu'daki en büyük dostunu kaybedecek" dedi. İsrailli siyasetçi, yine de olayların düzelmesinin hala mümkün olduğuna işaret ederken, "Bu durumdan topallayarak bile çıksak büyük başarıdır" diye konuştu. İşçi Partisi, Netanyahu koalisyonunundan kopmadan önce, Türkiye ile İsrail arasında gizli görüşmeler yürüttüğünü belirten Ben-Eliezer, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile iki kez gizlice görüştüğünü ve sonuncusunda, Netanyahu'dan bir mektup da ilettiğini ifade etti. Ben Eliezer, bu görüşmenin sonunda "kriz arkamızda kaldı" deyip, Davutoğlu ile el sıkıştıklarını da kaydederken, "Ben bu toplantıdan ayrılırken, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman konuşuyordu. Ama ben bu durumdan Lieberman'ı değil, Netanyahu'yu suçlu buluyorum" ifadelerini kullandı.