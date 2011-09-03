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İsrailli elçi: Sadece turist olarak gelirim

İsrail Büyükelçisi Levy, "Bundan sonra Türkiye'ye sadece turist olarak gelirim" dedi.

03 Eylül 2011 03:00

T24 - İsrail Büyükelçisi Gaby Levy, "Bundan sonra Türkiye'ye sadece turist olarak gelirim" dedi.


Türkiye'nin İsrail'e yaptırımlar uygulaması sonrasında İsrail büyükelçisi Gaby Levy'den ilk açıklama geldi.


Levy, "Bundan sonra Türkiye'ye sadece turist olarak gelirim" dedi.


4 yıldır Ankara'da olan Levy'nin görev süresi dolmuştu. İsrail Ankara'ya büyükelçi atamayacak.


İngiliz Guardian gazetesi de, "İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabby Levy'nin İsrail'de olduğu bildirildi ve Ankara'ya geri dönmeyecek" diye yazdı.


Basına sızan BM raporunda Türkiye'nin istediği doğrultuda çıkmayınca Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün bir basın toplantısıyla alınan kararları açıklamıştı.


Yaptırımlar kapsamında, Türk İsrail diplomatik ilişkileri ikinci kâtip düzeyine indirilecek. 2. kâtip düzeyinde tüm görevler başta büyükelçi olmak üzere çarşamba günü ülkelerine geri dönecek.


Türkiye, Mavi Marmara baskınından sonra İsrail'in özür dilemesini ve tazminat ödemesini istiyor.

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