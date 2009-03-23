İsrailli doktorlardan orduya suçlama

Yahudiler de sivil ölümlere isyan etti

İsrail'de faaliyet gösteren insan hakları örgütlerinden "İnsan Hakları Savunucusu Doktorlar", ordunun geçen Ocak ayı başında Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında tıp alanındaki etik kuralları ihlal ettiğini bildirdi.Örgütün raporunda, İsrail ordusunun kuşatma altındaki ve yaralı ailelerin tahliyesini önlediği gibi, Filistin sağlık ekiplerinin de yaralılara ulaşmasına engel olduğunu gösteren kanıtlar olduğu belirtildi.Raporda, 12 ayrı olayda İsrail helikopterleri ve tanklarının, yaralılara ulaşmaya çalışan Filistin acil yardım ekiplerine ateş açtığı ifade edildi.İnsan hakları örgütü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanan verilere de atıfta bulunarak, askeri operasyon sırasında Filistinli sağlık çalışanlarından 16'sının öldüğünü, 25'inin yaralandığını kaydetti. Örgüt, İsrail ordusunun 8 hastane dahil, 34 sağlık kurumuna da saldırıda bulunduğuna işaret etti.İsrail askerlerinin de tedavi bekleyen Filistinlilere ulaşmaya çalışan sağlık görevlilerine engel olduğu belirtilen raporda, askerlerin aynı zamanda günlerce kuşatma altında bulunan yaralı Filistinlilerin tahliyesine engel olduğu, sivilleri aç-susuz bulundukları bölgelerde bırakıldığı ifade edildi.Örgütün raporu üzerine İsrail ordusu, suçlamaların araştırıldığını açıkladı.Ordunun açıklamasında, "Başka birçok konu gibi bu iddialar da bir uzmanlar kurulu soruşturması kapsamında incelenmiştir. Ancak, sonuçları henüz tam kesinleşmemiştir. Bulgular neticelendirildiğinde, kamuoyuna sunulacaktır" denildi.Açıklamada, sağlık tesisleri ve ambulansların zarar görmemesi için askerlere "son derece dikkatli davranmaları" talimatının verildiği, askerlerin de birçok kez sağlık ekiplerinin yakınlığı nedeniyle ateş açmaktan kaçındıkları belirtildi.Ordunun açıklamasında, Hamas'ın saldırılarında sağlık kurumları ile bu kurumların araç ve üniformalarını yoğun biçimde kullandığı, ambulanslarla silah ve cephane taşıdığı öne sürüldü.