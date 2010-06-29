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Dünya

İsrailli diplomatların maaş protestosu

İsrailli diplomatların, maaşlarının azlığını protesto ederek işe kot pantolon ve sandaletlerle geldikleri bildirildi.

29 Haziran 2010 03:00

T24- İsrail Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, "Birkaç gündür Dışişleri Bakanlığı çalışanları, yetersiz buldukları maaşlarını protesto etmek için işe kot ve sandaletle ve hatta kravatsız geliyorlar" dedi.


Kaynaklar, diplomatların, ücretlerle ilgili 6 aydır süren müzakerelerde ayak direten Hazine Bakanlığı’na tepkili olan meslek örgütünün çağrısıyla bu şekilde hareket ettiklerini kaydetti.


Bu arada İsrail’i ziyaret eden birçok yabancı yetkilinin, kendilerini alan Dışişleri Bakanlığı şoförleri tarafından uyarılmaksızın gidecekleri güzergaha götürülmedikleri, kendi elçiliklerinden araba istemek zorunda kaldıkları belirtildi.


Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Danny Ayalon’un, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Tel Aviv’e gelişinde havaalanında karşılamaya geldiği, ancak protokole aykırı biçimde karşılama töreni yapılmadığı ifade edildi.


İsrail Ulusal Savunma Konseyi Başkanı Uzi Arad’ın da, Moskova’daki İsrail Büyükelçiliği personelinin kendisiyle ilgilenemeyecekleri uyarısı üzerine Rusya’ya yapacağı ziyareti ertelemek zorunda kaldığı kaydedildi.

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