-İSRAİLLİ CASUS VANUNU SERBEST KUDÜS (A.A) - 08.08.2010 - İsrailli nükleer casus Mordehai Vanunu, yaklaşık 3 ay hapis yattıktan sonra bugün serbest bırakıldı. Cezaevi sözcüsü Yaron Zamir, şartlı tahliye koşullarını ihlal ederek, yabancılarla izin almadan temasta bulunduğu gerekçesiyle hakkında verilen kamu hizmeti cezasını yerine getirmeyi reddettiği için 3 ay hapse mahkum edilen 56 yaşındaki Fas doğumlu Vanunu'nun serbest bırakıldığını duyurdu. Serbest kalan Vanunu, 3 aydan biraz daha az hapis yatmış oldu. Vanunu, Kudüs'ün Yahudilerin yaşadığı Batı kesiminde kamu hizmetinde bulunmasının kendisi için hayati tehlike oluşturduğunu, kendisini hain olarak gören çok sayıda insanın saldırısına maruz kalabileceğini belirterek, kamu hizmetini Kudüs'ün Doğu kesiminde yapmayı talep etmişti. Vanunu mahkemenin bu talebi kabul etmemesi üzerine toplum hizmeti görevini yapmayı reddetmişti. Nükleer fizikçi Vanunu, İngiliz Sunday Times gazetesine, İsrail'in ne doğruladığı ne de yalanladığı nükleer silahların varlığı konusunda yaptığı açıklamadan sonra bulunduğu Roma'da, Mossad ajanları tarafından kaçırılmış, İsrail'e getirilmiş ve yargılanmasının ardından 1986 yılında hapse mahkum edilmişti. 12 yılı tek kişilik hücrede olmak üzere 18 yıl cezaevinde kalan Vanunu'nun şartlı tahliyesinde, İsrail'den ayrılması, Filistin topraklarına ayak basması, yabancı basına konuşması gibi çeşitli yasaklar getirilmişti.