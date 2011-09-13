-İsrailli büyükelçiden dostluk mesajı WASHINGTON (A.A) - 13.09.2011 - İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Oren, "Türklerin geri gelip tekrar bizim dostumuz olmasını istiyoruz" dedi. Amerikan MSNBC televizyonunda katıldığı bir programda Türkiye-İsrail ilişkilerine dair bir soruyu da yanıtlayan Oren, ''Türklerin bizimle tekrar dost olmasını istiyoruz'' dedi. BM Soruşturma Komisyonu'nun Mavi Marmara raporunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının meşru olduğu yönündeki tespitlere dikkati çeken Oren, şunları kaydetti: ''Türkiye'ye yönelik siyasetimiz hiçbir zaman değişmedi. Türk halkıyla yüzlerce yıl öncesine dayanan derin dostluğumuz var. BM, bizim üzüntü ifade etmemiz gerektiğini de söyledi ve derin üzüntümüzü dile getirdik. Tazminat ödemeyi önerdik. Türklerin geri gelip tekrar bizim dostumuz olmasını istiyoruz. Umarız başka bir yolu değil, bu yolu takip ederler''.