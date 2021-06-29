İsrailli bir bakandan BAE'ye ilk ziyaret: Lapid, resmi görüşmeler için Abu Dhabi'de

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ilişkilerin normalleşme anlaşmasının ardından bir İsrailli bakanın yaptığı ilk resmi ziyaret olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne ulaştı.

AFP’nin aktardığı habere göre, uçaktan yaptığı “BAE’ye tarihi bir ziyarette bulunuyorum” paylaşımından sonra İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Abu Dhabi havalimanına indi.

Daha önce İsrailli bakanlar Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etse de Lapid, BAE’ye resmi görevde giden en üst düzey yetkili oldu.

Lapid, 2 gün sürecek resmi ziyareti kapsamında BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ve BAE'deki Yahudi Topluluk'un önde gelenleriyle bir araya gelecek. Lapid ayrıca ülkesinin Abu Dabi'deki büyükelçilik ve Dubai'deki konsolosluk binalarının da hizmete açılması törenine katılacak.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül tarihinde ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da imzalanmıştı.

Lapid, dışişleri bakanı olarak yaptığı ilk konuşmada, Netanyahu döneminde imzalanan Abraham Anlaşmaları'nın üzerine inşa etmek konusunda diplomatik öncelikleri olduğunun altını çizmişti.