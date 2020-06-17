İsrailli bilim insanları: Kendini temizleyen ve tekrar kullanılabilen bir maske icat ettik

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İsrailli bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'ü ısı ile öldürebilen ve yeniden kullanılabilen bir maske icat ettiklerini bildirdi. Maske, telefonların kullandığı şarj cihazından güç çekerek ısı üretiyor ve iddialara göre bu yolla virüsleri yok ediyor

Reuters'ın aktardığına göre maskenin dezenfekte olması 30 dakika sürüyor ve bu süreçte maskenin takılmaması gerekiyor.

USB portlu şarj cihazlarına bağlanan maskenin içindeki karbon fiber teller 70 dereceye kadar ısınıyor. Araştırmacılar bu ısının virüsleri öldürmek için yeterli olduğunu ifade etti.

Technion Üniversitesinden Yari Ein-Eli, bugünlerde talebin çok yüksek olduğu tek kullanımlık medikal maskelerin ekonomik ve çevre dostu olmadığını ifade etti. Ein-Eli, çözümü tekrar kullanılabilecek bir maske üretmekte bulduklarını ifade etti.

Araştırmacılar Mart ayı sonunda ABD'de patent başvurusunda bulunduklarını ve ürünü özel sektöre pazalamayı planladıklarını ifade etti.