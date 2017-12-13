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Dünya

İsrailli Bakan'dan veliaht Prens Selman'a davet

İsrailli Bakan'dan Riyad'a Netanyahu çağrısı

13 Aralık 2017 20:44

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Suudi Elaf gazetesine  verdiği demeçte Suudi Arabistan veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı ülkesine davet etti. Veliaht Prens Selman'ı İsrail-Filistin görüşmelerinde arabuluculuk yapması için davet ettiğini söyleyen İsrailli Bakan  Katz, Suudi Kralı Selman'ı da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Riyad'a davet etmeye çağırdı.

​"Amerikan barış planının sponsoru olun"

Sputnik'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan 'Arap dünyasının lideri' diye söz eden Katz şunları söyledi:

''Amerikalılar bir barış planı şekillendiriyor, ama içinde ne var bize söylemediler. 'Yaratıcı' bir şeyle ortaya çıkacaklarını ve kimseye anlaşma dayatmayacaklarını söylüyorlar. Bence bu Suudi Arabistan'ın inisiyatif üstlenmesi için bir fırsat. Suudi Arabistan'a, Arap dünyasının lideri olduğundan, bizzat inisiyatif üstlenmesini, Filistinlilere gitmesini ve sponsor olmasını tavsiye ederim.''

Riyad'a Netanyahu çağrısı

Suudi liderliğinde müzakerelere hazır olduğunu söyleyen İsrailli Bakan "Kral Selman'a Netanyahu'ya ziyaret daveti yapması ve Veliaht Prens'e de İsrail'i ziyaret etmesi çağrısında bulunuyorum" dedi.

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