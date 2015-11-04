İsrailli bakandan öneri: Sokak kedilerini sürgün edelim!

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel’in ülkede artan sokak kedisi popülasyonuna çözüm olarak dişi ya da erkek kedileri başka bir ülkeye sürgün etme önerisi alay konusu oldu.

Sputnik'in İsrail Yedioth Ahronot gazetesine dayandırdığı habere göre, aşırı sağcı Yahudi Evi (HaBayit HaYehudi) partisi üyesi olan Ariel, Çevre Koruma Bakanı'na mektup yazarak, sokak hayvanları için tahsis edilen paranın, erkek ya da dişi sokak kedilerinin başka bir ülkeye gönderilmesi için harcanabileceğini belirtti.

"Kısırlaştırma dine aykırı"

Ariel ayrıca, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasının Yahudi şeriatı Halaha'ya göre Tanrı'nın isteğine aykırı olduğunu ileri sürdü.

İsrail’de son yıllarda 100 bine yakın sokak kedisinin Tarım Bakanlığı'nın programı kapsamında kısırlaştırıldığı söyleniyor. Ariel'in önerisine karşı imza kampanyası başlatan ve şu ana kadar 9 bin imza toplayan hayvan hakları aktivistleri ise, kısırlaştırma programının devam etmesini istiyor.

Eski bakan da dalga geçti

Bakanlık yetkilileri, Ariel’i eleştirerek “Bakan bugüne kadar sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığımız tüm çalışmalara zarar veriyor” yorumu yaptı.

Yedioth Ahronot, haberi “Resmi bir siyah beyaz kağıda yazılmış olmasa bunun bir şaka olduğu düşünülebilirdi” yorumuyla yayınlarken, sosyal medyada da İsrail’den sokak kedilerini hangi ülkenin kabul edebileceği tartışması başladı.

Muhalefet milletvekillerinden eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ise, bir kediyle oynarken çekilmiş fotoğrafını “Şimdi bu miniğe bir pasaport alacağım” notuyla Facebook’ta paylaştı.