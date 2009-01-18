İsrailli Bakan'dan Erdoğan'a jet yanıt

Başbakan’ın ‘İsrail BM’ye alınmamalı’ sözünü yanıtlayan Tzipi Livni, “İsrail, BM’nin saygın üyeleri gibi teröre karşı mücadele ediyor” dedi.



İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, ABD’li mevkidaşı Condoleezza Rice ile Gazze’ye kaçak giren silahların önlenmesine yönelik bir Ortak Anlayış Belgesi imzalamak için geldiği Washington’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsrail’in BM’ye alınmaması gerek” sözlerine yanıt verdi.



Ulusal Basın Kulubü’nde yaptığı basın toplantısında Livni’ye İsrailli bir gazeteci “Türk Başbakanı, İsrail’in BM’ye alınmaması gerektiğini söyledi. Bu bağlamda sınırda Türk ve İsrail askerlerinin görev yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sordu. Livni soruya “İsrail, uluslararası camia ile aynı değerleri paylaşıyor. İsrail, BM’nin pekçok saygın üyesinin ve ABD’nin yaptığını yapıyor. Terörle mücadele ediyor. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı koalisyonlar terörle mücadele ediyor” karşılığını verdi.



Tzipi Livni, “Biz İsrail olarak, uluslararası camiadan bize asker göndererek yardım etmelerini istemiyoruz. Bize zaman tanımalarını ve bizi anlamalarını istiyoruz” dedi.



Livni, İslam dünyasından bazı liderlerin kamuoyunun etkisiyle bir şeyler yapma baskısı altında olabileceğini anladıklarını söyleyerek şöyle devam etti:



“Bazı liderlerin kendilerini böyle konuşmaya mecbur hissetmelerini ya da doğru olanı yapmamak konusunda baskı altında olmalarını anlıyoruz. Kamuoyu baskısına karşı gelemiyor olabilirler.”



Barış istiyoruz



İsrailli Bakan, “BM 2. Dünya Savaşı sonrasında ‘Bir daha asla’ sözleriyle kuruldu. Ve şu anda İsrail, Ortadoğu’da varoluşunu kabul etmeyenlere karşı Yahudi halkının anavatanı olarak kendisini savunuyor” ifadesini kullandı.



Hamas’tan beklentilerinin İsrail’in var olma hakkını tanıması, şiddeti bırakması ve daha önce yapılan anlaşmalara saygı göstermesi olduğunu söyleyen Tzipi Livni, “Bu kadar yoğun nüfusu olan bir bölgede, sivil can kaybı olmaması için çok uğraşıyoruz” diye konuştu.

