İsrailli bakandan 'cinsel taciz' istifası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nden Shalom, başbakan yardımcılığı görevini de bıraktı.

Shalom bu kararı ailesinin daha fazla acı çekmesini önlemek adına aldığını söyledi.

Birkaç farklı kadın tarafından Shalom'a yönelik cinsel taciz suçlamasında bulunulmuş, iddialarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Shalom yanlış bir şey yapmadığını savunuyor.

İsrail'de son yıllarda üst düzey kamu görevlisi ve siyasetçilerle ilgili benzer suçlamalar gündeme gelmişti.

İsrail Emniyeti Dolandırıcılıkla Mücadele Birimi Başkanı hakkında cinsel istismar suçlamaları nedeniyle bir soruşturma yürütülüyor.

Geçen ay da koalisyon hükümeti milletvekili Yinon Magal, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Moşe Katsav, 2011'de, tecavüz nedeniyle yedi yıl hapis cezasına çarptırılmış ve cezaevine gönderilmişti.