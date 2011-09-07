-İsrailli bakan: ''Türkiye'yle işbirliğinde kararlıyız'' TEL AVİV (A.A) - 07.09.2011 - İsrail Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Şalom Simhon, Türkiye'nin bölgede öne çıkan bir güç olduğunu belirterek, "Biz Türkiye ile işbirliğini sürdürmekte kararlıyız" dedi. İsrail radyosunun haberine göre Simhon, Tel Aviv'de düzenlenen ekonomiyle ilgili bir konferansta yaptığı konuşmada, son 6 ayda kayda değer bir yükselme gösteren ikili ticari ilişkilerin durdurulmaması gerektiğini ifade etti. Simhon, bakanlığının ticari ilişkilerdeki durumun kötüleşmesini önlemek için büyük çaba sarf ettiğini vurgulayarak, bakanlık yetkililerine de ticari ilişkilerin Türk muhataplarıyla normal seyrinde sürdürülmesi için talimat verdiğini belirtti.