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Dünya

İsrailli Bakan: Nasrallah ölümü hak ediyor

İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'daki Hizbullah'ın lideri Şeyh Hasan Nasrallah'ın "ölümü hak ettiğini" söyledi.

12 Nisan 2009 03:00

İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'daki Hizbullah'ın lideri Şeyh Hasan Nasrallah'ın "ölümü hak ettiğini" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Katz, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Nasrallah ölümü hak ediyor. Umarım (İsrail'de) ona ne yapılması gerektiğini bilenler, harekete geçmeyi de bilir" dedi.

Nasrallah'ın, yandaşlarının İsrail'e saldırı için Gazze Şeridi'nden İran yapımı silahların kaçırılmasına karıştığını kabul ettiğini belirten Katz, "İsrail buna karşı harekete geçmeli ve dünyaya Hizbullah'ın silahsızlandırılması gereken bir terör örgütü olduğunu anlatmalı" diye konuştu.

Katz'ın bu açıklamayı, Mısır Başsavcısı Abdülmecid Mahmud'un geçen Çarşamba günü, Hizbullah'ın Mısır'da saldırı düzenlemek amacıyla 49 kişiyi örgüte üye yaptığını ve bu kişilerin tutuklandığını açıklamasından sonra yaptığı belirtiliyor.

Nasrallah, iki gün önce, Mısır'da yakalanan bir Lübnanlı'nın Hizbullah üyesi olduğunu doğrulamış, ancak bu kişinin Gazze'deki Filistinlilere yardım etmek için lojistik bir görevde bulunduğunu söylemişti.

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