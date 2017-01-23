İsrailli bakan, Filistinli öğretmenin öldürülmesiyle ilgili yalan mı söyledi?

Filistin'in Ümm al-Haran kasabasında, Erez Levi adlı polis, İsrail vatandaşı ve öğretmen bir Bedevi olan Abu al-Kiyan’ı ateş açarak öldürdü. Ocak Medya'da yer alan habere göre, olayın ardından, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan öldürülen kişiyi ‘IŞİD mensubu bir terörist’ olarak ilan etti.

Erdan'ın anlattığına göre Kiyan, güvenlik güçlerinin evini yıktığı sürede aracını polisin üzerine sürdü. Polis de tabancasını çıkararak Kiyan'ın üzerine ateş ederek öldürdü. Ancak polis bütün araştırmalarına rağmen Abu al-Kiyan’ı IŞİD’le veya herhangi bir terör örgütüyle irtibatlayacak kanıt bulamamış.

Otopside Abu al-Kiyan'ın iki kurşunla öldürüldüğü; kurşunlardan birinin dizine saplandığı tespit edildi. Rapor göre, Kiyan'ın aracının yoldan sapmasının sebebi dizinden vurulmasıymış ve tam 20 dakika hiçbir tıbbi yardım verilmeden bekletilmiş.

Ha’aretz gazetes, “Abu al-Kiyan terörist değil, kurban” diyor.

İki ay önce de, aynı bakan, bir yangın olayında da benzer şekilde tavır ortaya koymuş; “Yangını Filistinliler çıkardı, kundaklama olayı” iddiasıyla.

Kendisine bağlı polis hemen 35 kişiyi gözaltına almış. “Bu yeni bir eylem şekli; kundaklama yoluyla eylem” demiş Erdan ve kundakçıların evlerinin yıkılmasını istemiş. Yangının sebebinin kundaklama olmadığı ortaya çıkınca gözaltına alınanların hepsi serbest bırakılmış.

Ha’aretz’in haberi şöyle bitiyor:

“Böylesine hassas bir görevde bulunan birinin, hele şimdiki gibi kritik bir ortamda, kışkırtıcılık yapması, nefret propagandasına başvurması kabul edilemez. Erdan söylediklerini geriye de almadı, özür de dilemedi. Böyle birinin hâlâ görevinde kalması doğru değildir.”