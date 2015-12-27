İsrailli Bakan: Filistin diye bir şey yok, Filistinliler başka ülkelere gitsin!

İsrail Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Haim Katz, gelecekte bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkarak, "İsrail toprakları bir bütündür. Filistin diye bir şey yok. Filistinliler Ürdün'e, Gazze'ye, Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e, Mısır'a veya Irak'a gitsin. Filistinliler zayıflıklarımızı maniple ediyor ve oyun oynamayı iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Bakan Katz, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinden milletvekili olarak meclise girmişti.

Filistinlilerin yarıdan fazlası vatanlarından sürüldü

Filistinlilerin yarıdan fazlası, 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilân etmesi ve kendilerinin zorunlu göçe tâbi tutulması sonucu vatanlarından sürüldü. BM'nin 1950 yılında yayımladığı rapora göre, dönemin Filistin nüfusunun yarıdan fazlası (957 bin kişi) vatanını terk etmek zorunda kalarak sığınmacı konumuna düştü.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'i İsrail'in kontrolünde. Filistin halkı ise topraklarının ancak yüzde 15'ini kullanabiliyor. İsrail, 1967 yılında işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da Yahudi yerleşim yeri inşaatlarına devam ediyor.

Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin civarında Yahudi yerleşimci var. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor.

İsrail inşa ettiği duvar ile Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişlerini engelliyor.