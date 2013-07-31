İsrailli Bakan: Çok Arap öldürdüm, ne var bunda?

İsrail'de geçen ocak ayında yapılan seçimlerin ardından, Benyamin Netanyahu'nun kurduğu koalisyon hükümetinde Ekonomi Bakanı olan aşırı sağcı Evimiz İsrail Partisi'nin lideri Naftali Bennett, ırkçı söylemlerine bir de katliam ekledi. Yedioh Ahronoth gazetesinin haberine göre Bennett, Washington'da İsrail ile Filistin görüşmeleri öncesinde 104 Filistinli mahkûmun serbest bırakılması için yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, "Esir Filistinlileri niye bırakıyoruz. Onların öldürülmesi gerekir" ifadelerini kullandı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Ya'akov Amidror, Bennett'in sözleri üzerine "Ama bu yasal değil" diye tepki gösterdi. Bennett ise "Ben şimdiye kadar çok Arap öldürdüm. Bunda yanlış birşey yok" cevabını verdi.

‘Sözlerim çarpıtıldı'

İsrail kamuoyunda büyük tepki alan Bennett sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü. Bennett'in sözcüsü, pazar günü yapılan kabine toplantısında geçen konuşmayı Yediot Ahronoth'un çarpıtarak yayımladığını iddia ederek, "Bennett'in 'Ben çok Arap öldürdüm' şeklindeki cümlesi, kendisinin askerde görevli olduğu yıllarda yaptığı operasyonlarla ilgili" açıklamasında bulundu. Bennet seçim kampanyasında Filistinliler ile asla masaya oturmam, Batı Şeria İsrail toprağıdır" demişti.