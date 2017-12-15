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Dünya

İsrailli askerler, canlı yayında Filistinli göstericiyi vurdu

Yaralının sağlık durumu bilinmiyor

15 Aralık 2017 18:18

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması sonrası başlayan tartışmalar devam ediyor. Bugün (15 Aralık 2017) Ramallah'ta düzenlenen protestolar sırasında Filistinli  gösterici canlı yayın sırasında İsrailli askerler tarafından vuruldu.

Olay, Filistinli protestocunun, İsrail askerlerine saldırması ile başladı. Habercilerden sadece birkaç metre uzaklıkta gerçekleşen olayda İsrail askerleri protestocuya ateş açtı. İsrailli askerler, ambulansla alınan yaralının götürülmesine izin vermedi.

Yaralının sağlık durumu bilinmiyor. Vurulma anı DHA Muhabiri İrfan Sapmaz tarafından canlı yayında görüntülendi.  

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