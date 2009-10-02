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Dünya

İsrailli askerin görüntüsü 19 Filistinliyi serbest bıraktı

Gazze’de tutuklu olan İsrailli asker Gilad Şalit' in ilk görüntülerine karşılık 19 Filistinli kadın serbest bırakıldı.

02 Ekim 2009 03:00

Üç yılı aşkın süredir Gazze’de tutulan İsrailli asker Gilad Şalit' in ilk takası gerçekleşti; askerin görüntülerine karşılık 19 Filistinli kadın serbest bırakıldı.


Esir alınan Gilad Shalid'in ilk görüntüleri/Video


İsrail ile Hamas arasında sağlanan ilk dolaylı takas görüşmeleri çerçevesinde, 3 yılı aşkın süredir Gazze’de tutulan İsrailli asker Gilad Şalit’in ilk görüntülerine karşılık serbest bırakılması öngörülen 19 Filistinli kadın tutuklu hürriyetine kavuştu.

Kızılhaç araçları ile alınarak Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Erez sınır kapısına götürülen Gazzeli Fatma Said ile 2 yaşlarındaki oğlu Yusuf’u, Gazze kentindeki parlamento binasında Hamaslı fiili Başbakan İsmail Haniyye karşıladı. Said ile bir süre sohbet eden Haniye, basın toplantısı düzenledi.

Haniye’nin konuşmasının başlangıcında kalabalıktan korkup, sürekli ağlayan küçük çocuğu daha sonra annesi sakinleştirdi.

Haniye ise bugünü hem Gazze Şeridi’ndeki hem de Batı Şeria’daki Filistinliler için çok önemli, büyük bir "düğün günü" olarak niteledi.

Haniye, bu olayın ileride İsrail cezaevlerinde bulunan tüm tutukluların serbest bırakılmasına yönelik bir kapı araladığını da ifade etti. Haniye ayrıca, Hamas ile El Fetih arasında ulusal birliğin sağlanması için çalıştıklarını belirtti.

Diğer tutuklular da Uluslararası Kızılhaç araçlarıyla Ramallah yakınlarındaki Betunya’da serbest bırakıldı. Filistinli tutukluları Mukata karargahında Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yüzlerce Filistinli sevinç gösterileriyle karşıladı.

Tutukluların en genci, 15 yaşındaki Bara’a El Malki, İsrail güvenlik kabinesinin Çarşamba günü takas kararını onaylamasının ardından aynı gece serbest bırakılmıştı.

İsrail tarafından da canlı yayınlar

Bu arada İsrail televizyonları Gilad Şalit’in (yanda)görüntülerinin bulunduğu videonun teslim edilmesini canlı yayınladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şalit görüşmeleriyle ilgili yetkili Hagai Hadas tarafından kendisine iletilen görüntüyü Başbakanlık’ta, Savunma Bakanı Ehud Barak da bürosunda izledi. Video kaydının İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi tarafından izlenmesinin ardından, Aşkenazi, Filistinli kadın tutukluların salıverilmesi talimatını verdi.
Video kaydı, bir helikopterle ve ordunun İnsan Kaynakları Başkanı General Avi Zamir tarafından Şalit ailesinin bulunduğu Mitzpe Hila’daki eve ulaştırıldı. Gilad Şalit’in anne babası, babaanne ve dedesi ile askeri yetkililer görüntüleri birlikte izledi. Bir aile mensubu, basına bugün açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Görüntüler 14 Eylül'de kaydedilmiş

Öte yandan görüntülere ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı. Daha önce 1 dakika civarında olduğu bildirilen video kaydının 2 dakika 40 saniye olduğu belirtildi.

Verilen bilgilere göre, Gilad Şalit videoda sağlığı yerinde ve iyi, sakallı değil tıraşlı görünüyor. Elinde ise kaydın son günlerde çekildiğini ispatlayan Hamas’ın çıkardığı "Filistin" adlı gazete bulunuyor. Gazete, 14 Eylül 2009 tarihini taşıyor. Videoda Şalit sivil giysiler içinde bulunuyor ve arkasında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın bir flaması yer alıyor.
Hamas’ın El Aksa televizyonuna konuşan İslami Cihad yetkililerinden Muhammed El Hindi de Şalit görüntülerinin 14 Eylülde çekildiğini söyledi.

Arap kaynaklarına göre, kayıtta Şalit askeri üniforma ile görünüyor ve kendisinin ordunun "Golani" tugaylarından olduğunu belirtiyor. Ancak, görüntülerle ilgili Arap kaynaklarının bilgileri İsrailli kaynaklarca doğrulanmadı.

Video kaydının 28 Eylülde bizzat Hamas’ın Şam’da yerleşik siyasi başkanı Halid Meşal tarafından Mısır İstihbaratı Başkanı Ömer Süleyman’a verildiği de bildirildi.

Şalit taraftarlarından protesto

Bu arada Şalit’in serbest bırakılması için kampanya düzenleyenlerden bir grup, Erez geçişi önünde protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler, video kaydının verilmesinin önemli ve büyük bir adım olmasını söylemelerine karşılık, Gilad Şalit halen Gazze’de tutulurken, Filistinli kadının çocuğu ile ailesine dönmesine tepki gösterdiler.

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