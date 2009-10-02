İsrailli askerin görüntüsü 19 Filistinliyi serbest bıraktı

Üç yılı aşkın süredir Gazze’de tutulan İsrailli asker Gilad Şalit' in ilk takası gerçekleşti; askerin görüntülerine karşılık 19 Filistinli kadın serbest bırakıldı
.Esir alınan Gilad Shalid'in ilk görüntüleri/Video
İsrail ile Hamas arasında sağlanan ilk dolaylı takas görüşmeleri
çerçevesinde, 3 yılı aşkın süredir Gazze’de tutulan İsrailli asker
Gilad Şalit’in ilk görüntülerine karşılık serbest bırakılması öngörülen
19 Filistinli kadın tutuklu hürriyetine kavuştu.
Kızılhaç araçları ile alınarak Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Erez
sınır kapısına götürülen Gazzeli Fatma Said ile 2 yaşlarındaki oğlu
Yusuf’u, Gazze kentindeki parlamento binasında Hamaslı fiili Başbakan
İsmail Haniyye karşıladı. Said ile bir süre sohbet eden Haniye, basın
toplantısı düzenledi.
Haniye’nin konuşmasının başlangıcında kalabalıktan korkup, sürekli ağlayan küçük çocuğu daha sonra annesi sakinleştirdi.
Haniye ise bugünü hem Gazze Şeridi’ndeki hem de Batı Şeria’daki
Filistinliler için çok önemli, büyük bir "düğün günü" olarak niteledi.
Haniye, bu olayın ileride İsrail cezaevlerinde bulunan tüm tutukluların
serbest bırakılmasına yönelik bir kapı araladığını da ifade etti.
Haniye ayrıca, Hamas ile El Fetih arasında ulusal birliğin sağlanması
için çalıştıklarını belirtti.
Diğer tutuklular da Uluslararası Kızılhaç araçlarıyla Ramallah
yakınlarındaki Betunya’da serbest bırakıldı. Filistinli tutukluları
Mukata karargahında Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve
yüzlerce Filistinli sevinç gösterileriyle karşıladı.
Tutukluların en genci, 15 yaşındaki Bara’a El Malki, İsrail güvenlik
kabinesinin Çarşamba günü takas kararını onaylamasının ardından aynı
gece serbest bırakılmıştı.
İsrail tarafından da canlı yayınlar
Bu arada İsrail televizyonları Gilad Şalit’in (yanda)görüntülerinin bulunduğu videonun teslim edilmesini
canlı yayınladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şalit görüşmeleriyle ilgili
yetkili Hagai Hadas tarafından kendisine iletilen görüntüyü
Başbakanlık’ta, Savunma Bakanı Ehud Barak da bürosunda izledi. Video
kaydının İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi tarafından
izlenmesinin ardından, Aşkenazi, Filistinli kadın tutukluların
salıverilmesi talimatını verdi.
Video kaydı, bir helikopterle ve ordunun İnsan Kaynakları Başkanı
General Avi Zamir tarafından Şalit ailesinin bulunduğu Mitzpe Hila’daki
eve ulaştırıldı. Gilad Şalit’in anne babası, babaanne ve dedesi ile
askeri yetkililer görüntüleri birlikte izledi. Bir aile mensubu, basına
bugün açıklama yapmayacaklarını söyledi.
Görüntüler 14 Eylül'de kaydedilmiş
Öte yandan görüntülere ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı. Daha önce
1 dakika civarında olduğu bildirilen video kaydının 2 dakika 40 saniye
olduğu belirtildi.
Verilen bilgilere göre, Gilad Şalit videoda sağlığı yerinde ve iyi,
sakallı değil tıraşlı görünüyor. Elinde ise kaydın son günlerde
çekildiğini ispatlayan Hamas’ın çıkardığı "Filistin" adlı gazete
bulunuyor. Gazete, 14 Eylül 2009 tarihini taşıyor. Videoda Şalit sivil
giysiler içinde bulunuyor ve arkasında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin
El Kassam Tugayları’nın bir flaması yer alıyor.
Hamas’ın El Aksa televizyonuna konuşan İslami Cihad yetkililerinden
Muhammed El Hindi de Şalit görüntülerinin 14 Eylülde çekildiğini
söyledi.
Arap kaynaklarına göre, kayıtta Şalit askeri üniforma ile görünüyor ve
kendisinin ordunun "Golani" tugaylarından olduğunu belirtiyor. Ancak,
görüntülerle ilgili Arap kaynaklarının bilgileri İsrailli kaynaklarca
doğrulanmadı.
Video kaydının 28 Eylülde bizzat Hamas’ın Şam’da yerleşik siyasi
başkanı Halid Meşal tarafından Mısır İstihbaratı Başkanı Ömer
Süleyman’a verildiği de bildirildi.
Şalit taraftarlarından protesto
Bu arada Şalit’in serbest bırakılması için kampanya düzenleyenlerden bir grup, Erez geçişi önünde protesto gösterisi düzenledi.
Göstericiler, video kaydının verilmesinin önemli ve büyük bir adım
olmasını söylemelerine karşılık, Gilad Şalit halen Gazze’de tutulurken,
Filistinli kadının çocuğu ile ailesine dönmesine tepki gösterdiler.