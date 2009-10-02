İsrailli askerin görüntüsü 19 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail tarafından da canlı yayınlar

Görüntüler 14 Eylül'de kaydedilmiş

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ilk dolaylı takas görüşmeleri çerçevesinde, 3 yılı aşkın süredir Gazze’de tutulan İsrailli asker Gilad Şalit’in ilk görüntülerine karşılık serbest bırakılması öngörülen 19 Filistinli kadın tutuklu hürriyetine kavuştu.Kızılhaç araçları ile alınarak Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki Erez sınır kapısına götürülen Gazzeli Fatma Said ile 2 yaşlarındaki oğlu Yusuf’u, Gazze kentindeki parlamento binasında Hamaslı fiili Başbakan İsmail Haniyye karşıladı. Said ile bir süre sohbet eden Haniye, basın toplantısı düzenledi.Haniye’nin konuşmasının başlangıcında kalabalıktan korkup, sürekli ağlayan küçük çocuğu daha sonra annesi sakinleştirdi.Haniye ise bugünü hem Gazze Şeridi’ndeki hem de Batı Şeria’daki Filistinliler için çok önemli, büyük bir "düğün günü" olarak niteledi.Haniye, bu olayın ileride İsrail cezaevlerinde bulunan tüm tutukluların serbest bırakılmasına yönelik bir kapı araladığını da ifade etti. Haniye ayrıca, Hamas ile El Fetih arasında ulusal birliğin sağlanması için çalıştıklarını belirtti.Diğer tutuklular da Uluslararası Kızılhaç araçlarıyla Ramallah yakınlarındaki Betunya’da serbest bırakıldı. Filistinli tutukluları Mukata karargahında Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yüzlerce Filistinli sevinç gösterileriyle karşıladı.Tutukluların en genci, 15 yaşındaki Bara’a El Malki, İsrail güvenlik kabinesinin Çarşamba günü takas kararını onaylamasının ardından aynı gece serbest bırakılmıştı.Bu arada İsrail televizyonları Gilad Şalit’in (yanda)görüntülerinin bulunduğu videonun teslim edilmesinicanlı yayınladı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şalit görüşmeleriyle ilgili yetkili Hagai Hadas tarafından kendisine iletilen görüntüyü Başbakanlık’ta, Savunma Bakanı Ehud Barak da bürosunda izledi. Video kaydının İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi tarafından izlenmesinin ardından, Aşkenazi, Filistinli kadın tutukluların salıverilmesi talimatını verdi.Video kaydı, bir helikopterle ve ordunun İnsan Kaynakları Başkanı General Avi Zamir tarafından Şalit ailesinin bulunduğu Mitzpe Hila’daki eve ulaştırıldı. Gilad Şalit’in anne babası, babaanne ve dedesi ile askeri yetkililer görüntüleri birlikte izledi. Bir aile mensubu, basına bugün açıklama yapmayacaklarını söyledi.